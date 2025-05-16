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Türkşeker kura sonuçları açıklandı mı? Gözler Türkşeker işçi alımı kura sonuçlarına çevrildi

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) 1.685 sürekli işçi alımı başvuru sürecinin sona ermesinin ardından adaylar kura çekimine yöneldi. Peki Türkşeker kura sonuçları açıklandı mı?

15 Mayıs 2025 | 10:49
Türkşeker kura sonuçları açıklandı mı? Gözler Türkşeker işçi alımı kura sonuçlarına çevrildi

Şeker Fabrikaları, Şeker Enstitüsü, Makine Fabrikaları, Afyon İmalat Birimi ve Elektromekanik Aygıtlar Fabrikasında (EMAF) farklı eğitim düzeylerinde 1.685 Sürekli İşçi alımı yapılacağı açıklandı. Türkşeker işçi alımı başvuruları, 14-18 Nisan tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden gerçekleştirildi.  Başvuru sürecinin sona ermesinin ardından gözler noter huzurunda gerçekleştirilecek Türkşeker işçi alımı kura çekimi sonuçlarına çevrildi.

TÜRKŞEKER İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Türkşeker işçi alımı kura çekim tarihi henüz açıklanmadı. Ancak son olarak başvuruda bulunan adaylardan istenen belgeler paylaşıldı. Duyuruda ayrıca "Belge kontrol süreci sonrasında; İlgili yönetmelik gereğince açık iş sayısının dört katından fazla geçerli başvuru olması halinde noter huzurunda kura çekimi gerçekleştirilecek olup kura yeri, olası değişiklikler ve kura sonucu oluşan aday listeleri ile Sözlü ve Uygulama sınav tarihleri Kurumumuz www.turkseker.gov.tr internet sitesinde ilan edilecektir." ifadelerine yer verildi.

Türkşeker, sürekli işçi alımına yönelik yapılan yoğun başvurular nedeniyle evrak değerlendirme ve itiraz süreçlerinin sürdüğünü duyurdu. Bu kapsamda, noter huzurunda gerçekleştirilecek olan kura çekiminin ileri bir tarihe ertelendiği açıklandı. Yeni kura tarihi ve yeri ise kurumun resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek.

TÜRKŞEKER İŞÇİ ALIMI BRANŞ DAĞILIMI

İşe alınacak personellerin istihdam edileceği pozisyonlar şu şekilde:

İş makineleri operatörü,

Tır şoförü,

Mekaniker buhar kazanları teknisyeni,

Kamyon şoförü,

Makine bakım onarım teknisyeni,

Elektrik teknisyeni,

Bilgisayarlı makine teknisyeni,

Metal teknolojisi teknisyeni,

Döküm işçisi,

Ambar işçisi,

İdari destek görevlisi,

Destek görevlisi,

Kimya teknisyeni,

Talaşlı imalat teknisyeni,

Torna-Freze ve CNC işçisi,

İnşaat teknisyeni,

Meydan ve sevk işçileri,

Endüstriyel otomasyon teknisyeni,

Montaj kaynak işçisi.

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Bedelsiz ve temettü kararını revize etti
Borsa şirketinden ABD'de üretim tesisi adımı
Selva Gıda bedelli kararını duyurdu
Bir şirkette daha temettü kararı onaylandı
Çelebi'den Hindistan açıklaması: Hukuki yollara başvurulacak
14 Mayıs borsada gün sonu rakamları
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var (15 Mayıs)
Emlak Konut GYO temettü miktarı ve ödeme tarihini duyurdu (2025)
Kuzey Boru temettü kararını duyurdu
Borsada dün temettü duyuran 4 şirket
Aksa Akrilik temettü ödeme tarihini duyurdu (2025)
GERİ
İLERİ
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