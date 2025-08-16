TYP kura sonuçları için illere göre güncel durum

Yeni eğitim-öğretim dönemi öncesinde, İŞKUR'a başvuran adaylar kura sonuçlarını merakla bekliyor. İşte illere göre TYP kura sonuçlarına ilişkin son durum ve sorgulama yöntemleri:

TYP kura sonuçları ne zaman açıklanıyor?



TYP alımları için başvuru ve kura tarihleri illere göre farklılık gösteriyor. Bu nedenle, kura sonuçları da her il için ayrı ayrı ilan ediliyor. Adayların, başvuru yaptıkları il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin resmî internet sitelerindeki duyuruları takip etmeleri gerekiyor.

SON DURUM

Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü, kura çekimi sonuçları noter tarafından onaylandıktan sonra yayımlanacağını duyurdu.

Kastamonu ve Ordu gibi bazı illerde ise kura sonuçları daha önce ilan edildi.

Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Merkez TYP asil kura sonuçlarını erişime açtı.

Ordu İl Milli Eğitim Müdürlüğü ise 8 Ağustos'ta yapılan kura çekiminin sonuçlarını yayımladı.

TYP kura sonuçları nasıl sorgulanır?

Kura sonuçlarını öğrenmek için birkaç farklı yöntem bulunmaktadır:

İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin web siteleri: Başvuru yaptığınız şehrin Milli Eğitim Müdürlüğü'nün resmî internet sitesini düzenli olarak kontrol etmelisiniz. Genellikle sonuçlar burada duyurulur.

e-Devlet: Bireysel sonuç sorgulaması için e-Devlet kapısı üzerinden ilgili hizmetleri kullanabilirsiniz.

Alo 170: Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi olan Alo 170 hattını arayarak da sonuçlar hakkında bilgi alabilirsiniz.

Başvuru süreçleri halen devam eden iller de bulunmaktadır. Örneğin, Bilecik'te başvurular 15-19 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. TYP başvuruları, e-İŞKUR resmî internet sitesi üzerinden çevrimiçi olarak veya İŞKUR İl/Şube Müdürlükleri aracılığıyla şahsen tamamlanabilir.