Business Insider'ın haberine göre Pano Christou, Pret a Manger'a Londra'da mağaza müdürü olarak başladığında 21 yaşındaydı. 19 yıl ve 10 terfinin ardından, dört yıldan biraz daha uzun bir süredir CEO olarak görev yapıyor.

Pret'in New York'ta 45 ve ABD'de birkaç şubesi var, ancak Londra'da 250'den fazla ve İngiltere'de 500'e yakın şubesi bulunuyor. Şirket 2018 yılında Alman holding şirketi JAB tarafından 2 milyar dolara satın alındı. Christou okulu bıraktığında McDonald's'ta çalışmaya başlamış.

The Guardian'a göre, Pret'in CEO'su olarak Christou'ya 2021 yılında 400.000 sterlin maaş dahil 4 milyon sterlinden fazla ödeme yapıldı. Christou 2020'de The Standard'a verdiği demeçte, ailesinin başlangıçta üniversiteden vazgeçip doğrudan perakende işine girme tercihini onaylamadığını, ancak şimdi onunla gurur duyduklarını söyledi.

Önünüzdeki rolü yeteneğinizin en iyisine göre yapın

Christou Pret'te 10 farklı pozisyonda görev yaptı. En uzun süre görev yaptığı pozisyon CEO'luk ve onu dört yıl boyunca yürüttüğü genel müdürlük takip ediyor.

Christou, en genç mağaza müdürlerinden biri olduğunu ve ardından Pret'in Londra'daki amiral gemisi mağazalarından birini yönetmeyi de içeren en genç bölge müdürü olduğunu hatırladığını söyledi. Bu onu İngiltere Genel Müdürü Andrew Walker'ın radarına sokmuş.

Christou, Walker'ın kendisini "o zamanlar var olmayan" ve ortaya çıkan sorunları gidermeye odaklanan bir uzmanlık rolüne getirdiğini hatırlıyor. Bu Christou'nun Pret'in operasyonunun daha stratejik yönüne ilk adımıydı.

Christou mağaza müdürü olmak için başvurduğunda, şirketi yönetmeyi hayal etmiyordu. Hangi rolde olursa olsun elinden gelenin en iyisini yapmaya odaklandığını anlatıyor.

Christou, doğrudan birlikte çalışmadığı şirket liderleri tarafından güvenilirlik kazanması sayesinde fark edildiğine inandığını söylüyor.

Kendinize güvenin - ama kibirli olmayın

Christou, kurumsal merdivenleri tırmanmanın her zaman kolay olmadığını söylüyor. İlk başlarda rolleri hızla geçmenin kendisini "sahtekarlık sendromu" (İmposter sendromu) yaşıyormuş gibi hissetmesine neden olduğunu ve yeteneklerini sorguladığını söyledi.

Christou bu durumun üstesinden gelmenin ve alışılmadık durumlarda başarılı olmanın anahtarının kibre varmadan kendine çok fazla inanmak olduğunu düşünüyor ve "Özgüven ile kibir arasında ince bir çizgi vardır" diyor.

Yönetimle iyi ilişkiler sürdürün

CEO, Pret'teki yükselişine birlikte çalıştığı harika yöneticilerin yardımcı olduğunu söyüyor ve "Birlikte çalıştığım liderlerle çoğu zaman gerçekten iyi anlaştım" diyor.

Üstlerinin "kattığı değeri takdir ettiklerini" hissettiğini ve bunun da kendisini şirkette kalmaya teşvik ettiğini söyledi: "Her insan bölüm müdürünün desteğinden beslenir".

Christou'ya göre eğer işinizden tatmin oluyorsanız ve şirketinizin büyüdüğünü düşünüyorsanız, onunla birlikte büyüyebilirsiniz. Ancak işinizden zevk almıyorsanız ve iş durgunlaşıyorsa, belki de gidip farklı bir şey yapmanın zamanı gelmiştir.



