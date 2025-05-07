Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) 78 Sözleşmeli Personel Alımı Yapıyor! İşte Başvuru Şartları ve Tarihleri

Adayların dikkat etmesi gereken genel şartlar arasında, ÖSYM tarafından 2024 yılında yapılan KPSS (B) grubu sınavına katılmış olmak ve ilgili pozisyon için özel şartlarda belirtilen puan türlerinden yeterli puanı almış olmak yer alıyor. İşte VGM 78 sözleşmeli personel alımına dair tüm detaylar:

Başvurular Ne Zaman ve Nasıl Yapılacak?

Vakıflar Genel Müdürlüğü personel alımı başvuruları, 7 Mayıs 2025 tarihinde başlayacak ve 20 Mayıs 2025 tarihi saat 23:59'a kadar devam edecektir. Adaylar başvurularını yalnızca elektronik ortamda, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı platformu üzerinden (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) gerçekleştirebileceklerdir.

VGM 78 Sözleşmeli Personel Alımı Genel Şartları

Başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki genel şartları taşıması gerekmektedir: