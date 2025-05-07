Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) 78 Sözleşmeli Personel Alımı Yapıyor! İşte Başvuru Şartları ve Tarihleri

Adayların dikkat etmesi gereken genel şartlar arasında, ÖSYM tarafından 2024 yılında yapılan KPSS (B) grubu sınavına katılmış olmak ve ilgili pozisyon için özel şartlarda belirtilen puan türlerinden yeterli puanı almış olmak yer alıyor. İşte VGM 78 sözleşmeli personel alımına dair tüm detaylar:
Başvurular Ne Zaman ve Nasıl Yapılacak?
Vakıflar Genel Müdürlüğü personel alımı başvuruları, 7 Mayıs 2025 tarihinde başlayacak ve 20 Mayıs 2025 tarihi saat 23:59'a kadar devam edecektir. Adaylar başvurularını yalnızca elektronik ortamda, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı platformu üzerinden (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) gerçekleştirebileceklerdir.
VGM 78 Sözleşmeli Personel Alımı Genel Şartları
Başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki genel şartları taşıması gerekmektedir:
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen genel şartlara sahip olmak.
- ÖSYM tarafından gerçekleştirilen 2024 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak ve ilanda belirtilen özel şartlardaki ilgili puan türlerinden asgari puanı almış olmak.
- Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak (20/05/1990 ve sonrası doğumlu olanlar).
- Görevini yapmaya engel teşkil edecek herhangi bir vücut veya akıl sağlığı sorunu ya da engeli bulunmamak. (Atanmaya hak kazanan adaylardan tam teşekküllü devlet hastanesinden sağlık kurulu raporu istenecektir.)
- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
- Herhangi bir kamu kurumunda çalışırken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak.
- Adayların son başvuru tarihi itibarıyla, başvurdukları pozisyon için belirlenen öğrenim ve bölüm mezuniyet şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir. (Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumu mezunları, diğer şartları taşımaları ve gerekli belgeleri ibraz etmeleri kaydıyla başvurabilecektir.)
- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen istisnalar dışında, başvuru yapacak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesindeki bir yıllık bekleme süresine ilişkin hükümlere uygun durumda olmaları gerekmektedir. Buna göre, sözleşmeleri kurumlarınca feshedilen veya sözleşme dönemi içinde tek taraflı fesih yapan adayların, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe VGM'nin sözleşmeli personel pozisyonlarına başvuruları kabul edilmeyecektir.