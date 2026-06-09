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Yargıtay'dan emsal yıllık izin kararı: Hafta tatilleri izin süresinden sayılmayacak

Yargıtay'ın Resmî Gazete'de yayımlanan emsal niteliğindeki kararıyla, yıllık ücretli izin hesaplamalarında hafta tatillerinin izin günleri arasında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği netlik kazandı.

Ekonomist
Ekonomist
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Yargıtay'dan emsal yıllık izin kararı: Hafta tatilleri izin süresinden sayılmayacak

Resmî Gazete'de yayımlanan Yargıtay 9. Hukuk Dairesi kararında, çalışanların yıllık ücretli izin haklarının hesaplanmasında hafta tatili günlerinin izin süresinden sayılmayacağı belirtildi.

1 Uzun süredir tartışma konusuydu

Uzun süredir tartışma konusuydu

Yargıtay'ın emsal niteliğindeki kararı, yıllık izin hesaplamalarına ilişkin uzun süredir tartışılan bir konuda netlik sağladı.

2 "Hafta tatiline denk gelen günler yıllık izin süresinden düşülemeyecek"

"Hafta tatiline denk gelen günler yıllık izin süresinden düşülemeyecek"

Kararda, hafta tatiline denk gelen günlerin yıllık izin süresinden düşülemeyeceği kaydedildi. Bu uygulama, çalışanların fiilen daha uzun süre izin kullanabilmesine imkan sağlayabilecek.

3 "Önemli bir emsal karar"

"Önemli bir emsal karar"

Yargıtay'ın kararı, işverenlerin yıllık izin hesaplama yöntemlerini yeniden ele almasına yol açabilecek önemli bir emsal olarak görülüyor.

4 Yıllık izin hakkından düşülemiyor

Yıllık izin hakkından düşülemiyor

Kararda, 4857 sayılı İş Kanunu'nun 56. maddesindeki düzenlemeye işaret edildi. Buna göre yıllık ücretli izin dönemine rastlayan hafta tatilleri ile ulusal bayram ve genel tatil günleri çalışanların yıllık izin hakkından düşülemiyor.
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