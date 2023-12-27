ARA
Bist 100
7260,44
-0,53%
Bist 100
Dolar/TL
29,4006
1,0414%
Dolar/TL
Euro/TL
32,6665
1,595%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,1111
0,6221%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1964,24
1,5%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın kamuoyuyla paylaştığı yeni asgari ücretin detayları netleşti. Peki, yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar? Yeni yılda brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş, net 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak belirlenen asgari ücretin işverene aylık maliyeti 23 bin 502 lira 94 kuruş.

27 Aralık 2023 | 22:31
0
Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Bugün açıklanan yeni asgari ücretin detayları netleşti. Buna göre, brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş olan asgari ücretin, 17 bin 2 lira 12 kuruşunu net asgari ücret, 2 bin 800 lira 35 kuruşunu SGK primi ve 200 lira 3 kuruşunu işsizlik sigortası primi oluşturdu.
Brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş olan asgari ücrete, 3 bin 100 lira 39 kuruş SGK primi (işveren payı) ile 400 lira 5 kuruş işveren işsizlik sigorta primi kalemleri de eklenince yeni asgari ücretin bir işçi için işverene aylık maliyeti 23 bin 502 lira 94 kuruş oldu.

İlgili Haberler
Son dakika: 2024'te geçerli olacak asgari ücret açıklandı
Son dakika: 2024'te geçerli olacak asgari ücret açıklandı
0
  • ALTIN GRAM - TL 1964,24 1,5%
  • ALTIN ONS 2077,99 0,48%
  • BIST 100 7260,44 -0,53%
  • DOLAR/TURK LIRASI 29,4006 1,0414%
  • EURO/TURK LIRASI 32,6665 1,595%
  • EURO/USD 1,1111 0,6221%
  • INGILIZ STERLINI 1,27999 0,57912%
  • JAPON YENI 141,725 -0,499%
  • KANADA DOLARI 1,32147 0,11098%
  • RUS RUBLESI 91,625 -0,0136%
Günün En Çok Okunanları
33 milyon doları ödeyemeyen Afrika ülkesi temerrüde düştü
Dünyanın en ikonik restoranları: Türkiye'den 6 restoran listeye girdi
Dünyanın en ikonik restoranları: Türkiye'den 6 restoran listeye girdi
Çalışan emekliye 5 bin TL: Madde kabul edildi
Çalışan emekliye 5 bin TL: Madde kabul edildi
Yeni Asgari Ücret Ne Kadar Oldu? Yüzde Kaç Arttı? İşte Asgari Ücret 2024
Yeni Asgari Ücret Ne Kadar Oldu? Yüzde Kaç Arttı? İşte Asgari Ücret 2024
Bu ülke 2024'te vizesiz ülke olacak
Bu ülke 2024'te vizesiz ülke olacak
Apple'ın yeni akıllı saatlerinin ABD'de satışı yasak
Apple'ın yeni akıllı saatlerinin ABD'de satışı yasak
İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran'a göre 5 stratejik alan
İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran'a göre 5 stratejik alan
Yurtdışı telefon düzenlemesinde detaylar belli oldu
GERİ
İLERİ
33 milyon doları ödeyemeyen Afrika ülkesi temerrüde düştü
Dünyanın en ikonik restoranları: Türkiye'den 6 restoran listeye girdi
Çalışan emekliye 5 bin TL: Madde kabul edildi
Yeni Asgari Ücret Ne Kadar Oldu? Yüzde Kaç Arttı? İşte Asgari Ücret 2024
Bu ülke 2024'te vizesiz ülke olacak
Dünyanın en ikonik restoranları: Türkiye'den 6 restoran listeye girdi
Çalışan emekliye 5 bin TL: Madde kabul edildi
Yeni Asgari Ücret Ne Kadar Oldu? Yüzde Kaç Arttı? İşte Asgari Ücret 2024
Bu ülke 2024'te vizesiz ülke olacak
Apple'ın yeni akıllı saatlerinin ABD'de satışı yasak
Çalışan emekliye 5 bin TL: Madde kabul edildi
Yeni Asgari Ücret Ne Kadar Oldu? Yüzde Kaç Arttı? İşte Asgari Ücret 2024
Bu ülke 2024'te vizesiz ülke olacak
Apple'ın yeni akıllı saatlerinin ABD'de satışı yasak
İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran'a göre 5 stratejik alan
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL