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Yenibiriş Yönetici Ortağına göre işe alımların hareketleneceği 2 sektör

Yenibiriş Yönetici Ortağı Uğur Karaboğa, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Aralık 2023 verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

12 Şubat 2024 | 16:22
Yenibiriş Yönetici Ortağına göre işe alımların hareketleneceği 2 sektör

Şirketten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Karaboğa, işsizlik ve istihdam oranlarında kasımda yaşanan ufak dalgalanma ve yükselmenin aralıkta yerini düşüşe bıraktığını belirtti.

Karaboğa, "İşsizlik oranları geçen aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 8,8 seviyesinde gerçekleşti. Erkeklerde yüzde 7,1 iken kadınlarda yüzde 12 olarak tahmin edilen işsizlik oranlarının yanı sıra iş gücüne katılım oranı ise 0,5 puan arttı. Aralık ayında yüzde 53,5 olarak gerçekleşen iş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,1 ve kadınlarda yüzde 36,3 oldu." ifadelerini kullandı.

Karaboğa, işsizlik ve iş gücüne katılım oranlarının kasıma kıyasla fark göstermesinin ana nedenlerinden birinin, asgari ücret beklentilerinin aralıkta daha net ve görünür hale gelmesi olarak yorumlanabileceğini aktardı.

Yeni yıl planlarının artık daha stabil şekilde yapılabiliyor olmasına dikkati çeken Karaboğa şunları kaydetti:

"İş gücü piyasası için öngörülebilir olmayı da beraberinde getiriyor. Rakamları bu şekilde yorumlamakta da fayda var. Ayrıca biz Yenibiriş olarak ilan sayılarımıza baktığımızda da bu hareketi görüyoruz. Eğitim ve turizm sektörlerinin yeni yıl için iş planlarını yapmaya başladığını ve işe alım projelerini oluşturduğunu görüyoruz. Eğitim ve turizm sektörlerinde işe alımların da hareketleneceğini düşünüyoruz. O nedenle böyle bir dönemde tüm iş arayan adaylarımıza önerimiz, yetkinliklerini tam ve net doğru şekilde paylaştıkları özgeçmişleriyle birlikte iş başvurularını yapmaları ve kendi yetenek alanlarına özel mesleki gelişim araçlarıyla kendilerini yukarıya taşımaları olacaktır."

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