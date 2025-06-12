Yıllık izin ücretinde zaman aşımı ne kadar?

Habertürk’te yayınlanan habere göre, kullanılmayan yıllık izin ücretleri için farklı dönemlerde farklı zaman aşımı süreleri uygulandı. Yargıtay’ın 2012 – 2017 yıllarına ait yıllık izin ücretlerinde zaman aşımı konusunda geçmişte verdiği kararlarda sonradan değişiklik yapması nedeniyle kullanılmayan yıllık izin ücretlerinde uygulanan zaman aşımı konusunda zaman zaman kafa karışıklığı yaşanıyor.

Habere göre, işçilerin ücret, fazla mesai gibi alacaklarında beş yıllık zaman aşımı süresi uygulanıyor. Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, kötü niyet tazminatı, haksız fesih tazminatı için geçmişte on yıllık zaman aşımı süresi uygulanıyordu. Söz konusu alacaklarda İş Kanunu’nda hüküm bulunmadığı için Türk Borçlar Kanunundaki zaman aşımı süreleri dikkate alınıyordu.

Yıllık izin ücretlerinde ise 2012 yılı öncesinde beş yıl olan zaman aşımı süresi 1 Temmuz 2012 tarihinden itibaren on yıl olarak uygulandı.

2017 yılında çıkartılan İş Mahkemeleri Kanunu ile işçi alacaklarında zaman aşımı konusunda eşitlik sağlandı. Tüm alacaklarda zaman aşımı süresi beş yıl olarak belirlendi.

İş Kanununa eklenen geçici 8’inci maddede geçiş süreci öngörüldü. Buna göre, İş Mahkemeleri Kanununun yürürlüğe girdiği 25 Ekim 2017 tarihinden önce yıllık izin ücreti ve tazminatlar için işlemeye başlamış bulunan zaman aşımı süreleri, değişiklikten önceki hükümlere (on yıl) tabi olmaya devam edecek. Ancak, zaman aşımı süresinin henüz dolmamış kısmı 5 yıldan uzun ise 5 yıllık sürenin geçmesiyle zaman aşımı süresi dolmuş olacak.

YARGITAY İÇTİHAT DEĞİŞİKLİĞİNE GİTTİ

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi uzun süre, 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununun yürürlük tarihi ile 7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanununun yürürlük tarihi arasında yıllık ücretli izin alacağının 10 yıllık zaman aşımına tabi olduğu yönünde kararlar verdi. 2020 yılında iş davalarına bakan Yargıtay 22. Hukuk Dairesi ile 9. Hukuk Dairesi birleştirildi. Birleşme sonrası konuyu yeniden değerlendiren Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, yıllık ücretli izin alacağında zaman aşımı süresinin 5 yıl olduğu sonucuna vardı. 2022 yılından itibaren bu yönde kararlar verdi. Yargıtay, 6098 Sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 1 Temmuz 2012 tarihi ile 7036 Sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 25 Ekim 2017 tarihleri arasındaki dönemde de yıllık ücretli izin alacağının tabi olduğu zaman aşımı süresini beş yıl olarak belirledi.

İş Kanununa göre, iş sözleşmesinin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde işçinin hak kazanıp da kullanmadığı yıllık izin sürelerine ait ücreti, sözleşmenin sona erdiği tarihteki ücret üzerinden kendisine veya hak sahiplerine ödenir. İzin ücretinde beş yıllık zaman aşımı süresi, iş sözleşmesinin feshedildiği tarihten itibaren başlar.

Kullanılmayan yıllık izin ücretinde iş sözleşmesinin ne şekilde sona erdiğinin hiçbir önemi bulunmuyor. İşçi işveren tarafından haklı sebeple işten çıkartılmış olsa da işçi hiçbir haklı gerekçesi olmadan kendisi işten ayrılmış olsa da kullanılmayan yıllık izin ücretinin ödenmesi gerekir.