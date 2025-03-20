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Yılmaz: ‘İşsizlik 2012’den beri en düşük seviyede’

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, işsizlik oranının 2024 yılında yüzde 8,7 seviyesine inerek, Orta Vadeli Program (OVP) hedefinin de ötesinde bir iyileşmeyle 2012 yılı sonrasındaki en düşük seviyesine gerilediğini bildirdi.

20 Mart 2025 | 14:13
Yılmaz: ‘İşsizlik 2012’den beri en düşük seviyede’

Yılmaz, sosyal medya hesabından, Türkiye İstatistik Kurumunca açıklanan 2024'e ilişkin iş gücü istatistiklerini değerlendirdi.

İş gücüne katılım oranı artarken işsizliğin azalmaya, ekonominin istihdam üretmeye devam ettiğini vurgulayan Yılmaz, "İşsizlik oranı 2024 yılında yüzde 8,7 seviyesine inerek, OVP hedefinin de ötesinde bir iyileşmeyle 2012 yılı sonrasındaki en düşük seviyesine gerilemiştir. İstihdamımız yaklaşık 1 milyon kişi artarak, 2024 yılında 32,6 milyon kişiye ulaşmıştır." ifadesini kullandı.

Yılmaz, kadınlarda ve gençlerde iş gücüne katılma oranı artarken, işsizliğin düşmesinin sevindirici bir gelişme olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Kadınlar ve gençler başta olmak üzere istihdamda artışların sürmesiyle ekonomimizin daha da güçlenmesini bekliyoruz. Vatandaşlarımızın refahını ve alım gücünü korumak, üreticilerimizi desteklemek ve fiyat istikrarını sağlamak en temel önceliklerimizdendir. Sağladığımız ekonomik öngörülebilirlik, siyasi istikrar ve uyguladığımız politikalar neticesinde yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı yaklaşımımızla makroekonomik hedeflerimize 2025 yılında da emin adımlarla ilerliyoruz. Türkiye'nin geleceği, güçlü ekonomisi ve kararlı politikalarıyla aydınlık olacaktır. Hep birlikte daha güçlü, daha müreffeh bir Türkiye için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz." AA

 

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