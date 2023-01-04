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Yüzde 30 zam sonrası memur maaşlarında son tablo

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yüzde 30'luk zam oranı doğrultusunda, aile yardımı ödeneği dahil, en düşük memur maaşı 9 bin 105 liradan 11 bin 848 liraya, en düşük memur emekli aylığı 6 bin 78 liradan 7 bin 901 liraya yükseldi.

04 Ocak 2023 | 14:30
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Yüzde 30 zam sonrası memur maaşlarında son tablo

Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memur ve emeklilere bu aydan itibaren maaş artışlarının yüzde 30 olarak uygulanacağını açıklamasının ardından kamu görevlileri ve emeklilerin aylık ve ücretlerinde yapılan artışlar belli oldu.

2023 yılında kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılan artışlar, Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşme ile belirlenmişti.

Ocak ayından geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 8 oranında artış öngörüldü. 2022 yılı ikinci altı aylık döneminde enflasyon yüzde 15,40 olarak gerçekleşti. Gerçekleşen bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 8,48 artışla birlikte kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde Ocak 2023'ten geçerli olmak üzere toplamda yüzde 16,48, SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise gerçekleşen enflasyona bağlı olarak yüzde 15,40 artış sağlanması planlanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasıyla bu oranlar yüzde 30 olarak uygulanacak.

Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 9 bin 105 liradan 11 bin 848 liraya, en düşük memur emekli aylığı 6 bin 78 liradan 7 bin 901 liraya yükseldi.

Artışlar neticesinde 2023 yılı ocak dönemi itibarıyla bazı kamu görevlilerinin net görev aylığı şöyle:

Tablo 1: 2023 Ocak Dönemi İtibarıyla Kamu Görevlilerinin Aile Yardımı Dahil Net Maaşları (TL)
UNVANLARDERECENET GÖREV AYLIĞI (*)
2022 Temmuz2023 Ocak
ŞUBE MÜDÜRÜ- (Üniversite Mezunu)1/415.84820.724
MEMUR- (Üniversite Mezunu)9/19.70712.632
UZMAN ÖĞRETMEN1/412.90518.246
ÖĞRETMEN1/412.27615.793
BAŞKOMİSER3/115.81020.873
POLİS MEMURU8/113.74718.235
UZMAN DOKTOR1/418.85324.743
HEMŞİRE- (Üniversite Mezunu)5/111.82815.611
MÜHENDİS1/416.20521.295
TEKNİSYEN- (Lise Mezunu)11/110.10013.142
PROFESÖR1/425.98434.057
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ7/115.31120.139
VAİZ1/412.75216.615
AVUKAT1/415.48519.968
(*) Maaş hesaplamalarına, bölgesel ödemeler, ek ders ücreti, vekalet ücreti, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazminatı gibi ödemeler dahil edilmezken, aile ve çocuk yardımı ödeneği dahil edildi. Aile ve çocuk yardımı ödeneği hesabında çalışmayan eş ve 2 çocuk (0-6 yaş grubu ve diğer) esas alındı.
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