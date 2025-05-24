Ziraat Bankası 150 Gişe Memuru Alımı: Başvurular ve Sınav Takvimi

Ziraat Bankası gişe memuru alımı için başvurular 21 Mayıs 2025 tarihinde başladı ve 13 Haziran 2025 Cuma günü saat 23.59'a kadar devam edecek. Adayların başvurularını İstanbul Üniversitesi'nin https://ziraatbankisealim.istanbul.edu.tr internet sitesi üzerinden yapmaları gerekiyor.

Başvuru yaparken adayların "Sınav Başvuru Formu"nu eksiksiz doldurmaları ve son 6 ay içinde çekilmiş JPEG formatında bir vesikalık fotoğraf eklemeleri zorunlu. Fotoğrafı eksik veya belirtilen özellikleri taşımayan başvurular kabul edilmeyecektir.

Yazılı Sınav Tarihi ve Detayları

Yazılı sınav, ilan edilen sınav merkezlerinde 28 Haziran 2025 Cumartesi günü saat 14:00'da başlayacak ve çoktan seçmeli test şeklinde gerçekleştirilecektir.

Başvuru Ücreti

Sınava başvuracak adaylar, üniversite tarafından belirlenen 900 TL sınav ücreti ödeyeceklerdir. Ödeme işlemi, sınav başvurusu sırasında Üniversite'nin https://ziraatbankisealim.istanbul.edu.tr internet sitesi üzerinden kredi/banka kartı ile yapılacaktır. Başka kanallardan yapılan ödemeler kabul edilmeyecektir.

Başvuru Şartları

Ziraat Bankası gişe memuru alımı için adaylarda aranan genel şartlar şunlardır:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

01.01.1995 ve sonrası doğumlu olmak (18 yaşını doldurmuş olmak).

(18 yaşını doldurmuş olmak). Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde belirtilen haklardan mahrum olmamak.

Belirtilen yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlardan, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık gibi suçlardan hükümlü bulunmamak.

Bankacılık Kanunu'na göre bankalarda çalışması yasaklanmamış olmak.

Yurt içinde ve yurt dışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek bedensel veya zihinsel bir hastalığı bulunmamak (resmi sağlık kurulu raporu ile belgelenir).

Erkek adaylar için işe alım tarihi itibarıyla askerlik görevini tamamlamış veya erteletmiş olmak ya da askerlik yükümlülüğünden muaf tutulmuş olmak.

Yazılı sınava katılacak adaylar için Ek-1 Bölümler Tablosu'nda yer alan lisans bölümlerinden veya denkliği yetkili makamlarca tanınmış yurt dışı üniversitelerin ilgili lisans bölümlerinden mezun olmak ya da Ağustos 2025 itibarıyla mezun olacağına dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıfta okuyor olmak.

Daha önce Ziraat Katılım Bankası A.Ş. Servis Görevlisi Sınavı'nın mülakat aşamasında elenmemiş olmak.

KPSS şartı aranmamaktadır.

Ziraat Bankası'nın yayımladığı başvuru kılavuzuna İstanbul Üniversitesi'nin belirtilen internet adresinden ulaşabilirsiniz.