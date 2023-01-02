Öz Finans-İş Sendikası Genel Başkanı Ahmet Eroğlu, bir süredir üç kamu bankasıyla yürüttükleri ek zam görüşmelerini tamamladıklarını belirterek, şu bilgileri verdi:

"Temmuz ayındaki yüzde 35 ücret artışı da bu yıl sonunda yapılan ücret artışları da yetkili olduğumuz üç bankamızla imzalanan ek protokoller çerçevesinde yapıldı. Yeni bir TİS imzalamayacak olmamamıza rağmen, 14 bölge şube başkanlığımızda geniş katılımlı istişare ve değerlendirme toplantıları yaptık. Üyelerimizden gelen talep, sorun ve çözüm önerilerini aldık. Katıldığımız bütün toplantılarda ve yaptığımız görüşmelerde ocak 2022-ocak 2023 ücret artışlarının, açıklanan yeniden değerleme oranının üzerinde olmasının gerektiğini dile getirdik. Kümülatif olarak da bu orana ulaştık. Ocak 2022 ücret artışı ortalama yüzde 35, temmuz ücret artışı yüzde 35 ve ocak 2023 ücret artışı yüzde 55 olmak üzere kümülatif olarak 2023 yılı için uygulanacak yeniden değerleme oranının üzerinde bir ücret artışı elde edildi."

Çalışanlara aylık 500 lira kreş yardımı

Ek protokol kapsamında ücret zammının yanında sosyal haklarda da iyileştirmeler yapıldığını vurgulayan Eroğlu, şu bilgileri verdi:

"Geçen yıla kadar bankalarımızca İstanbul ve bazı şubelerin özel durumu nedeniyle ödenen görev yeri ödemesi, imzaladığımız ek protokolle bütün banka personeline ödenmeye başlanmıştı. Bu yıl sonunda, konut kiralarında artış dikkate alınarak, görev yeri ödemesinde yüzde 70 artışa gidilip, Antalya, Gaziantep ve Adalar'da görevli arkadaşlarımıza da A grubu görev yeri ödemesi yapılmasına karar verildi. Bununla birlikte, yemek bedelinin 2023 yılı için en az 120 lira olmasını talep etmiştik, banka yönetimlerince bu talebimiz de fazlasıyla karşıladı ve yemek bedeli 125 lira olarak belirlendi. Uzun süredir dile getirdiğimiz kreş yardımı da kabul edildi ve çalışanlara aylık 500 lira kreş yardımı verilmesi kararlaştırıldı."

Unvanda bekleme ücreti Halkbank’ta da verilecek

Eroğlu, BES ödemesinin de yüzde 3 işveren katkısına ilave olarak 1000 lira olacağını belirterek, bankaların sendika üyesi çalışanlara verdiği ödemenin de 303 liradan 750 liraya yükseltildiğini duyurdu.

Ziraat Bankasında uygulanan unvanda bekleme ücretinin Halkbank personeli için de ödenmesi taleplerinin karşılık bulduğunu ve ocak ayıyla birlikte unvanda bekleme ücreti ödemelerinin yapılacağını vurgulayan Eroğlu, Ziraat Bankası'ndaki güvenlik görevlilerinin "Güvenlik Masası" talepleriyle ilgili çalışmaların da başladığını kaydetti.

Eroğlu, ek protokol sürecindeki yapıcı tutum ve katkıları dolayısıyla Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan ve Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir başta olmak üzere emeği geçen tüm yöneticilerine teşekkür etti.