TÜSİAD’dan deprem mesajı

Ocak 25, 2020 0 Yorum 107 Okunma
TÜSİAD’dan deprem mesajı

TÜSİAD, Elazığ’da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremle ilgili resmi Twitter hesabından geçmiş olsun mesajı paylaştı.

TÜSİAD’dan yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

“Hepimizi derinden üzen, içimizi yakan Elazığ depreminden etkilenen tüm bölge halkına geçmiş olsun.

Deprem neticesinde yaşamını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa, canla başla enkaz arama kurtarma operasyonlarını yürüten tüm görevlilere başarılar diliyoruz.”



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