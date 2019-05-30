Okul tercihinizi yaptınız mı?
Ebeveynler daha 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı bitmeden 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında çocuklarının hangi okula gidecekleriyle ilgili araştırmalara başladı bile.
Özellikle ilk kez okul seçecek olanlar için oldukça zorlu bir süreç olan bu dönemde nasıl bir yol izlemeli? Okul seçerken nelere dikkat etmeli?
Tüm bu soruların yanıtlarını haberimizde bulabilirsiniz.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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