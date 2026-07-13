ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, piyasaların yakından takip ettiği para politikasına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Waller, bu hafta açıklanacak çekirdek enflasyon verisinin yüksek gelmesi halinde Fed'in para politikasını yeniden sıkılaştırmayı değerlendirebileceğini belirterek, faiz artışı ihtimalinin masada olduğunu söyledi.

"Para politikasında yol ayrımındayız"

New York İşletme Ekonomisi Derneği'nde konuşan Waller, ABD ekonomisinin genel görünümünün güçlü olduğunu ancak enflasyon cephesinde kritik bir döneme girildiğini ifade etti.

Hanehalkı harcamalarının, işletme yatırımlarının ve iş gücü piyasasının dirençli seyrettiğini belirten Waller, buna rağmen çekirdek enflasyondaki yükselişin para politikası açısından önemli bir risk oluşturduğunu söyledi.

"Ekonominin reel tarafı iyi durumda ancak enflasyon ve para politikası açısından bir yol ayrımındayız." diyen Waller, bundan sonraki sürecin açıklanacak verilerle şekilleneceğini ifade etti.

Gözler çekirdek enflasyon verisine çevrildi

Waller, ocak ayından bu yana yükseliş eğiliminde olan çekirdek enflasyonun özellikle Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmeler ve enerji fiyatlarındaki artış nedeniyle hız kazandığını belirtti.

Fed yetkilisi, en kritik sorunun çekirdek enflasyonun yeniden yüzde 2 hedefine doğru gerileyip gerilemeyeceği olduğunu vurgulayarak, bu sorunun yanıtının para politikasının yönünü belirleyeceğini dile getirdi.

"Yüksek gelirse faiz artışı değerlendirilebilir"

Waller, açıklanacak yeni enflasyon verisinin Fed'in alacağı kararlarda belirleyici olacağını söyledi. Çekirdek enflasyonun beklentilerin üzerinde gelmesi halinde Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) kısa vadede para politikasını daha da sıkılaştırmayı değerlendirebileceğini belirten Waller, faiz artışı seçeneğinin yeniden gündeme gelebileceğine işaret etti.

"2021-2022 hatalarını tekrarlamamalıyız"

Fed'in hem erken hem de geç müdahalenin risklerini dikkate almak zorunda olduğunu vurgulayan Waller, enflasyona gereğinden erken tepki vermenin ekonomiyi gereksiz yere yavaşlatabileceğini, ancak geç kalınması halinde ise 2021 ve 2022 dönemindeki hataların tekrar edilebileceğini söyledi.

Fed'in yol haritasını veriler belirleyecek

Waller'ın açıklamaları, Fed'in önümüzdeki dönemde faiz kararlarında ekonomik verileri yakından izlemeyi sürdüreceğini ortaya koydu. Özellikle bu hafta açıklanacak çekirdek enflasyon verisi, ABD Merkez Bankası'nın faiz politikası açısından kritik bir gösterge olarak öne çıkarken, piyasaların da gözü gelecek enflasyon rakamlarına çevrilmiş durumda.