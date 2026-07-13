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ABD bütçesi haziranda 120 milyar dolar açık verdi

ABD Hazine Bakanlığı, haziran ayına ilişkin bütçe dengesi verilerini yayımladı. Buna göre federal hükümet, haziran ayında 120 milyar dolarlık bütçe açığı verdi. Açık, piyasa beklentilerinin altında gerçekleşirken, yıllık bazda gelirlerde yaşanan düşüş ve harcamalardaki artış mali görünümdeki baskının sürdüğünü ortaya koydu.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
ABD bütçesi haziranda 120 milyar dolar açık verdi

ABD federal hükümeti, haziranda 120 milyar dolarla beklentilerden az bütçe açığı kaydetti.

ABD Hazine Bakanlığı, haziran ayına ilişkin bütçe dengesi raporunu yayımladı.

Buna göre, 1 Ekim 2025'te başlayan ve 30 Eylül'de sona erecek 2026 mali yılının 9. ayında federal hükümet, 120 milyar dolarlık bütçe açığı verdi.

Açık beklentilerin altında kaldı

Federal hükümet, geçen yıl haziran ayında 27 milyar dolarlık bütçe fazlası vermişti.

Piyasa beklentisi, bütçenin bu dönemde 132,8 milyar dolar açık vermesi yönündeydi.

Hükümetin gelirleri haziranda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6 azalışla 496 milyar dolara düşerken, harcamaları yüzde 23 artarak 616 milyar dolara ulaştı.

Ülkede 2026 mali yılının 9. ayı olan haziran itibarıyla toplam bütçe açığı ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2 artışla 1,367 trilyon dolar oldu.

Söz konusu açık, geçen yılın aynı döneminde 1,337 trilyon dolar seviyesinde gerçekleşmişti.

Mali yıl boyunca gelir ve harcamalar arttı

Mali yılın 9 ayında gelirler, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4 artarak 4,151 trilyon dolara çıkarken, harcamalar yüzde 3 artışla 5,518 trilyon dolara yükseldi.

Etiketler
ABD Hazine Bakanlığı bütçe ABD ABD bütçesi bütçe dengesi
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