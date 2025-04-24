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Dolar güne nasıl başladı? 24 Nisan yorumu

Dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasının ardından 38,2890 seviyesinden işlem görüyor.

24 Nisan 2025 | 10:02
Dolar güne nasıl başladı? 24 Nisan yorumu

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,1 artışla 38,3030'dan tamamladı. Dolar/TL, bugün saat 09.20 itibarıyla bir önceki kapanışının hemen altında 38,2890 seviyesinden işlem görüyor.

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,6 değer kazancıyla 43,5920'den ve sterlin/TL yüzde 0,3 artışla 51,0030'dan satılıyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,2 azalışla 99,6 seviyesinde bulunuyor.

ABD yönetiminin izlediği korumacı ticaret politikaları ve sert ekonomik söylemleri, varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ederken, ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ile Çin'e yönelik açıklamalarında daha ılımlı bir ton benimsemesi dikkati çekiyor.

Trump, önceki söylemlerinin aksine Powell'ın işine son vermeyi düşünmediğini dile getirdi.

Fed Başkanı'nın faiz indirme konusunda biraz daha aktif olması gerektiğini belirten Trump, "Fed'in faiz oranını düşürmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bize göre oranı düşürmek için mükemmel bir zamandayız. Powell'ın bu konuda geç kalmasındansa erken ya da zamanında hareket etmesini bekliyoruz." dedi.

Öte yandan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, G20, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası Bahar toplantıları kapsamında gittiği ABD'deki temaslarını sürdürürken, Washington'da ABD Hazine Bakanı Bessent ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ın da katıldığı görüşmenin, yapıcı bir havada gerçekleştiği bildirildi.

Bununla birlikte, TCMB Başkan Yardımcısı Hatice Karahan da Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) tarafından Washington'da düzenlenen Küresel Görünüm Forumu'nda "Değişen Küresel Likidite Koşulları Karşısında Merkez Bankacılarının İkilemleri" başlıklı oturumda konuştu.

Karahan, Türkiye'de uygulanan ekonomi programına olan güven ve elde edilen sonuçlarla yıllık enflasyonun son 10 aydır art arda düştüğünü ve enflasyonun ana eğilim göstergelerinin de fiyat baskılarında belirgin bir yavaşlamaya işaret ettiğini bildirdi. Karahan, "Parasal duruşumuzdaki sıkılık, küresel ekonomideki dalgalı zamanlarda da temel risk yönetimi aracı olmayı sürdürecek." dedi.

Analistler, bugün yurt içinde kapasite kullanım oranı ve reel kesim güven endeksi, yurt dışında ise Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi, ABD'de dayanıklı mal siparişleri, haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve mevcut konut satışlarının takip edileceğini belirtti.

 

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