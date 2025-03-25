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Dolar güne nasıl başladı? 25 Mart yorumu

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 37,9820 seviyesinden işlem görüyor.

25 Mart 2025 | 09:51
Dolar güne nasıl başladı? 25 Mart yorumu

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,4 artışla 37,9770'ten tamamladı.

Dolar/TL, bugün saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 37,9820 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 azalışla 41,0250'den ve sterlin/TL de yüzde 0,2 düşüşle 49,0720'den satılıyor.

Dolar endeksi ise yatay seyirle 104,3 seviyesinde bulunuyor.

Dünya genelinde ABD'nin korumacı ticaret tutumunun etkilerine yönelik belirsizliklerin yanı sıra enflasyon ve resesyon ikilemi ekonomilerin ana gündem maddelerinden olmayı sürdürüyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın tarife politikaları varlık fiyatlamaları üzerinde etkili olurken, söz konusu tarifelerin ABD’de enflasyonist baskıları canlı tutması nedeniyle ABD Merkez Bankasının (Fed) politika alanını daraltabileceğine dair soru işaretleri varlığını koruyor.

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yılın ilk faiz indirimini yüzde 70 ihtimalle haziran ayında yapacağının tahmin edildiğini kaydederek, bankanın yıl genelinde ise toplamda 2 kez faiz indireceğine kesin gözüyle bakıldığını aktardı.

Bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi, ABD'de New York Fed tüketici güven endeksi ile Richmond Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 104,5'in direnç, 103,5 seviyesinin destek olarak öne çıktığını ifade etti.

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Borsada dün temettü açıklayan 6 şirket
Borsada bu hafta temettü dağıtacak 13 şirket
Kontrolmatik'ten temettü kararı
Akbank temettü tarihi ve miktarı kesinleşti
Aztek Teknoloji'den temettü kararı
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var (25 Mart)
Anadolu Hayat temettü tarihi ve miktarı kesinleşti (2025)
THY'den geri alım açıklaması (24 Mart)
24 Mart borsada gün sonu rakamları
Aksa Akrilik'ten tesis yatırımı duyurusu
Bugün temettü dağıtacak 1 şirket var: 5.327 TL
SASA'dan kredi notu açıklaması
Akçansa temettü 2025 ne zaman? Ödeme tarihi ve miktarı
KAP'ın internet sitesi yenilendi
Borsada emir/işlem oranı ve ücretinde değişiklik
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