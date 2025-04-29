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Dolar güne nasıl başladı? 29 Nisan yorumu

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 38,4330 seviyesinden işlem görüyor.

29 Nisan 2025 | 09:55
Dolar güne nasıl başladı? 29 Nisan yorumu

Dün 38,4540-38,3340 bandında hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen üzerinde 38,4350'den tamamladı. Dolar/TL, bugün saat 09.30 itibarıyla yatay seyirle 38,4330 seviyesinden işlem görüyor.

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 azalışla 43,8420'den ve sterlin/TL yüzde 0,1 düşüşle 51,5860'tan satılıyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,2 artışla 99,2 seviyesinde bulunuyor.

ABD ve ticaret partnerleri arasında devam eden tarife müzakerelerinden olumlu sonuçlar alınabileceğine yönelik iyimserlikler varlık fiyatlamalarında öne çıkarken, ABD'de bu hafta açıklanacak istihdam ve büyüme verileri yatırımcıların odağında bulunuyor.

Tarifelere ilişkin haber akışı yakından izlenirken, ABD Başkanı Trump'ın Çin ile müzakereler konusundaki açıklamaları ve Çin tarafının müzakere iddialarını reddetmesi, piyasalarda belirsizliklerin sürmesine yol açıyor.

Analistler, ABD'de açıklanacak makroekonomik verilerin ülke ekonomisine dair daha fazla bilgi verebileceğine belirterek, söz konusu verilerden alınacak sinyallerle piyasalarda oynaklığın artabileceğini kaydetti.

Bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi ve işsizlik oranının takip edileceğini söyleyen analistler, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi, ABD'de New York Fed tüketici güven endeksi ve JOLTS açık iş sayısı verisinin takip edileceğini aktardı.

 

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Borsada cuma günü temettü açıklayan 8 şirket
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Pazartesi günü temettü dağıtacak 2 hisse
Borsada dün bedelsiz açıklaması yapan 3 şirket (25 Nisan)
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