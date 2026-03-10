KPSS 2026 başvuruları ne zaman başlıyor, hangi ayda? KPSS sınav ve başvuru tarihleri

ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 yılı sınav takvimiyle birlikte kamu personeli adaylarının beklediği KPSS maratonunun yol haritası netleşti. Çift yıllarda yapılan ve tüm mezuniyet grupları (Lisans, Ön Lisans, Ortaöğretim) için puanların iki yıl boyunca geçerli olacağı bu kritik süreç, adayların kamu kurumlarındaki "B Grubu" kadrolara atanabilmesi için büyük önem taşıyor.