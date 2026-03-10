KPSS 2026 başvuruları ne zaman başlıyor, hangi ayda? KPSS sınav ve başvuru tarihleri

ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 yılı sınav takvimiyle birlikte kamu personeli adaylarının beklediği KPSS maratonunun yol haritası netleşti. Çift yıllarda yapılan ve tüm mezuniyet grupları (Lisans, Ön Lisans, Ortaöğretim) için puanların iki yıl boyunca geçerli olacağı bu kritik süreç, adayların kamu kurumlarındaki "B Grubu" kadrolara atanabilmesi için büyük önem taşıyor.
2026 KPSS Lisans Takvimi
Lisans mezunları ve mezun olabilecek durumdaki adaylar için sınav süreci yaz aylarında başlayacak:
Başvurular: 1 – 13 Temmuz 2026
Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri: 6 Eylül 2026
Alan Bilgisi Oturumları: 12 – 13 Eylül 2026
Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT): 20 Eylül 2026
Sonuçların İlanı: 7 Ekim 2026
2026 KPSS Ön Lisans Takvimi
İki yıllık üniversite mezunlarının katılacağı bu oturum için takvim şu şekilde işleyecek:
Başvurular: 29 Temmuz – 10 Ağustos 2026
Sınav Tarihi: 4 Ekim 2026
Sonuçların İlanı: 30 Ekim 2026
2026 KPSS Ortaöğretim (Lise) Takvimi
Lise mezunu adayların heyecanla beklediği Ortaöğretim oturumu yılın son çeyreğinde gerçekleştirilecek:
Başvurular: 27 Ağustos – 8 Eylül 2026
Sınav Tarihi: 25 Ekim 2026
Sonuçların İlanı: 19 Kasım 2026
Başvuru Yapacak Adaylar İçin Önemli Notlar
B Grubu Puan Avantajı: 2026 yılı bir "çift yıl" olduğu için, bu yıl alınacak KPSS puanları merkezi atamalarda (düz memurluk kadrolarında) kullanılabilecek.
Geç Başvuru İmkanı: Belirlenen normal başvuru tarihlerini kaçıran adaylar, ÖSYM'nin belirlediği "Geç Başvuru Günleri"nde kayıt yapabilirler. Ancak bu durumda sınav ücreti %50 artırımlı olarak tahsil edilir.
DHBT Oturumu: Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) bu yıl 8 Kasım 2026 tarihinde yapılacak.