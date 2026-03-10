Galatasaray Liverpool'u 1-0 yendi

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında İngiltere temsilcisi Liverpool'u konuk etti.

Maçın 7. dakikasında Galatasaray, öne geçti. Sara'nın sol taraftan kullandığı kornerde arka direkteki Osimhen, kafayla topu altıpas içindeki Lemina'ya indirdi. Bu oyuncunun kafa vuruşunda meşin yuvarlak, ağlarla buluştu: 1-0.

Galatasaray, karşılaşmayı bu skorla 1-0 kazandı. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında konuk ettiği Liverpool'u 1-0 yenerek rövanş öncesinde avantaj elde etti. "Devler Ligi"nde yoluna devam eden sarı-kırmızılı ekip, RAMS Park'ta İngiltere'nin köklü takımlarından Liverpool'u ağırladı.

Rövanş maçı 18 Mart'ta

Galatasaray, son 16 turu rövanş maçını 18 Mart Çarşamba günü deplasmanda yapacak. Anfield'da yapılacak müsabaka, TSİ 23.00'te başlayacak. Galatasaray'ın çeyrek finale çıkması için deplasmandaki müsabakada beraberlik yeterli olacak.