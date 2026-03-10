APP plaka nasıl anlaşılır? APP plaka nasıl değiştirilir?

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün APP (Avrupa Pres Plaka) plakaların "sahte plaka" statüsünde değerlendirileceğini açıklamasının ardından, birçok araç sahibi cezai müeyyidelerden kaçınmak için plaka basım merkezlerine akın etti.
APP plaka (Avrupa Pres Plaka) kullanımıyla ilgili denetimlerin sıkılaşması, sürücüler arasında büyük bir bilgi kirliliğini ve endişeyi de beraberinde getirdi. Özellikle 1 Nisan 2026 tarihine kadar tanınan bilgilendirme süreci, bu tarihten sonra uygulanacak devasa cezalar öncesi son çıkış niteliği taşıyor.
10 Mart 2026 itibarıyla APP plaka krizi, yasal yaptırımlar ve değişim süreci hakkında bilmeniz gereken tüm detaylar şöyledir:
Yüksek Cezalar ve Adli Süreç
APP plaka kullanımı artık sadece bir trafik kuralı ihlali değil, Türk Ceza Kanunu kapsamında bir suç olarak değerlendiriliyor.
Mali Ceza: İlk tespitte 140 bin TL, tekrarı halinde ise 280 bin TL tutarında ağır bir para cezası uygulanacak.
Hapis Cezası Riski: APP plaka kullananlar TCK'nın 204. maddesi (Resmi Belgede Sahtecilik) uyarınca 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile yargılanabilecek.
Diğer Kusurlar: Plakanın okunmaması, kırık veya kesik olması gibi durumlar ise bu kapsamda değil, daha düşük idari para cezalarına tabi olacak.
2 APP plaka nasıl anlaşılır?
Karekod Karışıklığı: Eski Plakalar Geçersiz mi?
Sürücüler arasında en büyük yanlış anlaşılma karekod konusunda yaşanıyor.
Zorunluluk: Karekod uygulaması 2024 yılından itibaren yeni basılan plakalar için başladı.
Eski Plakalar: 2024 öncesi basılan, mühürlü ve standartlara uygun eski plakaların değiştirilme zorunluluğu yoktur. Karekodun olmaması, plakanın sahte olduğu anlamına gelmez.
APP Plaka Nasıl Ayırt Edilir?
Plakanızın APP olup olmadığını anlamak için şu teknik ve görsel detaylara bakmalısınız:
Font ve Kalınlık: APP plakalar, Plaka Tanıma Sistemleri'ni (PTS) yanıltan kalın ve abartılı puntoya sahiptir.
Hologram ve Mavi Şerit: TR logosunun olduğu mavi kısımda renk sapmaları, kalitesiz ay-yıldız hologramları ve parlaklık farkları belirleyicidir.
Fiziksel Kusurlar: Düzensiz kenar kesimleri, beyaz çizgi eksikliği ve mühür konumunun standart dışı olması APP işaretidir.
Mühür Aldatmacası: İnternet üzerinden satılan APP plakalarda sahte mühürler bulunabilir. Bu mühürlerin varlığı plakanın yasal olduğunu kanıtlamaz.
3 APP plaka nasıl değiştirilir?
Değişim Süreci Nasıl İşler?
Sürücülerin elindeki plaka durumuna göre iki farklı yol haritası mevcut:
1. Orijinal Plakası Elinde Olanlar: Eğer aracın orijinal (mühürlü/standart) plakaları bagajda veya evde duruyorsa, APP plakaları söküp imha ederek orijinal olanları takmaları yeterlidir. Ek bir resmi işleme gerek yoktur.
2. Orijinal Plakası Olmayanlar (Kayıp/Zayi):
Emniyet Bildirimi: Trafik şubeye giderek plakaların kayıp olduğu bildirilmelidir.
Noter İşlemleri: Emniyetten alınan belgeyle notere gidilerek yeni ruhsat çıkartılır ve yeni bir plaka serisi tahsis edilir.
Plaka Basımı: Noter belgesiyle yetkili plaka basım atölyelerine gidilerek yasal plaka bastırılır.
TÜVTÜRK Notu: Aracınız muayeneden plaka nedeniyle "ağır kusur" alarak kalırsa, muayene raporuyla doğrudan plaka basım merkezine giderek yeni plaka çıkartabilirsiniz; bu durumda ek bir talep belgesi aranmaz.