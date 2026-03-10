APP plaka nasıl anlaşılır? APP plaka nasıl değiştirilir?

APP plaka (Avrupa Pres Plaka) kullanımıyla ilgili denetimlerin sıkılaşması, sürücüler arasında büyük bir bilgi kirliliğini ve endişeyi de beraberinde getirdi. Özellikle 1 Nisan 2026 tarihine kadar tanınan bilgilendirme süreci, bu tarihten sonra uygulanacak devasa cezalar öncesi son çıkış niteliği taşıyor.

10 Mart 2026 itibarıyla APP plaka krizi, yasal yaptırımlar ve değişim süreci hakkında bilmeniz gereken tüm detaylar şöyledir:

Yüksek Cezalar ve Adli Süreç

APP plaka kullanımı artık sadece bir trafik kuralı ihlali değil, Türk Ceza Kanunu kapsamında bir suç olarak değerlendiriliyor.

Mali Ceza: İlk tespitte 140 bin TL, tekrarı halinde ise 280 bin TL tutarında ağır bir para cezası uygulanacak.

Hapis Cezası Riski: APP plaka kullananlar TCK'nın 204. maddesi (Resmi Belgede Sahtecilik) uyarınca 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile yargılanabilecek.

Diğer Kusurlar: Plakanın okunmaması, kırık veya kesik olması gibi durumlar ise bu kapsamda değil, daha düşük idari para cezalarına tabi olacak.