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Dolar güne nasıl başladı? 3 Mart yorumu

Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 36,5140 seviyesinden işlem görüyor.

03 Mart 2025 | 09:25
Dolar güne nasıl başladı? 3 Mart yorumu

Dolar/TL, saat 09.10 itibarıyla yüzde 0,1 yükselişle 36,5140 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,5 primle 38,0410'dan ve sterlin/TL de yüzde 0,1 değer kazancıyla 46,0360'tan satılıyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,3 azalışla 107,3 seviyesinde bulunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD'nin tarife tehditlerinin ülkedeki enflasyonla mücadele sürecine yönelik etkileri belirsizliğini korumaya devam ederken, açıklanan verilerden alınan sinyaller enflasyonla mücadeleye yönelik iyimserliği besliyor.

Cuma günü ABD'de açıklanan verilere göre ABD'de kişisel tüketim harcamaları, ocakta artış beklentilerinin aksine aylık yüzde 0,2 azaldı. Ülkede kişisel gelirler ise ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,9 ile öngörülerin üzerinde arttı.

ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı, gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, geçen ay aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 2,6 ile beklentilere paralel artış gösterdi.

Söz konusu gelişmelerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in haziran ayında politika faizini 25 baz puan indireceğine kesin gözüyle bakılırken, bankanın yıl boyunca toplamda iki indirime gidebileceği tahmin ediliyor.

Analistler, çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artışın yıllık bazda 7 ayın en düşük seviyesine indiğine dikkati çekerek, verinin artan enflasyonist baskılar konusunda bir miktar rahatlama sağladığını belirtti.

Bugün yurt içinde enflasyon ve imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayi PMI verilerinin yanı sıra Avro Bölgesi'nde enflasyon verisinin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 108 puanın direnç, 106,5 seviyesinin destek olarak öne çıktığını dile getirdi. AA

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