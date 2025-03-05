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Dolar güne nasıl başladı? 5 Mart yorumu

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 36,4540 seviyesinden işlem görüyor.

05 Mart 2025 | 09:46
Dolar güne nasıl başladı? 5 Mart yorumu

Dün yatay hareket eden dolar/TL, günü bir önceki kapanışın hemen altında 36,4375'ten tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.15 itibarıyla yüzde 0,1 yükselişle 36,4540 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 artışla 38,7720'den ve sterlin/TL yüzde 0,1 primle 46,6510'dan satılıyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,2 azalışla 105,5 seviyesinde bulunuyor.

ABD'nin uygulamaya aldığı gümrük vergilerine karşı Meksika ve Kanada'dan gelen misillemelerle oluşan tarife düellosu fiyatlamaları zorlaştırırken, Asya tarafında Çin yönetiminin "ticaret sistemini koruma" mesajı endişelerin hafiflemesinde etkili oluyor.

Dünya genelinde enflasyonla mücadele ve resesyon endişeleri devam ederken, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifeler üzerinden başlattığı ticaret savaşının giderek şiddetlenmesi risk algısını artırıyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin sözle yönlendirmeleri yakından takip edilirken, New York Fed Başkanı John Williams, tarifelerin enflasyona katkıda bulunacağını tahmin ettiğini, ancak ekonominin bunlara nasıl tepki vereceği konusunda çok fazla belirsizlik olduğunu ifade etti.

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yılın ilk faiz indirimine haziran ayında gideceğinin fiyatlandığını aktarırken, Bankanın haziranda politika faizini 25 baz puan indireceğine kesin gözüyle bakıldığını kaydetti.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Avro Bölgesinde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ile hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ABD'de ise Fed'in Bej Kitap Raporu, ADP istihdam raporu, fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişlerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 105 puanın destek, 106,5 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını dile getirdi. AA

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Borsanın yeni şirketi, yeni iş ilişkisini duyurdu
Borsada dün temettü açıklayan 7 şirket
Erdemir Ereğli Demir Çelik'ten temettü kararı
Arçelik, temettü kararını duyurdu
Sabancı Holding temettü kararını açıkladı
Aygaz, temettü kararını duyurdu
Akbank'tan temettü kararı
ASELSAN'dan 54 milyon dolarlık sözleşme
Tofas Otomobil (TOASO) temettü teklifini duyurdu
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Borsada dün temettü açıklayan 10 şirket
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