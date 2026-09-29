SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 4 zam senaryosu: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Emekli maaşlarına yapılacak ocak zammı için geri sayım sürerken, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı artışta enflasyon rakamları belirleyici olacak. Yıl sonu enflasyonuna ilişkin farklı tahminler zam hesaplarını da şekillendirirken, en düşük emekli aylığı için olası yeni tutarlar hesaplanıyor.
Peki, SSK ve Bağ-Kur emekli zammı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşına ilişkin tahminler ne yönde? İşte enflasyon tahminlerine göre öne çıkan zam hesaplamaları...
1 Ocak 2027 emekli zammında hesaplar başladı
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2027 Ocak ayında maaşlarına yapılacak artış için enflasyon verileri takip ediliyor. Zam oranının hesaplanmasında temmuz-aralık dönemini kapsayan 6 aylık enflasyon belirleyici olacak. Eylül ayına ilişkin TÜFE verisinin 5 Ekim'de duyurulmasıyla birlikte bu dönemin üçüncü enflasyon rakamı da belli olacak.
TÜFE temmuzda yüzde 1,78, ağustosta ise yüzde 1,84 artış gösterdi. İlk iki aylık verinin ardından emeklilerinin zam oranı şimdiden yüzde 3,65'e ulaştı.
Zam hesabının tamamlanması için ekim, kasım ve aralık aylarına ait enflasyon rakamlarının açıklanması bekleniyor.
2 Yıl sonu enflasyon tahminleri ne yönde?
Emekli maaşlarına yapılacak artışa yönelik hesaplamalarda, kurumların 2026 yıl sonu enflasyonuna ilişkin tahminleri de farklı senaryolar ortaya çıkarıyor. Orta Vadeli Program'da yıl sonu enflasyonunun yüzde 28,4 olması beklenirken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yılın üçüncü Enflasyon Raporu'nda bu oran yüzde 28 olarak tahmin ediliyor.
TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonuna ilişkin enflasyon beklentisi yüzde 29,61'e çıkarken, Finansal Kurumlar Birliği'nin son çalışmasında ise TÜFE'nin yılı yüzde 30,39 seviyesinde tamamlayacağı öngörüldü.
3 Emekli zammında 4 farklı oran gündemde
Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yansıyabilecek artış için dört ayrı oran öne çıkıyor. TCMB'nin yıl sonu enflasyon öngörüsünün gerçekleşmesi durumunda 6 aylık artış yüzde 8,70 olarak hesaplanıyor. OVP'deki tahmin baz alındığında ise bu oran yüzde 9,04'e ulaşıyor.
Piyasa katılımcılarının beklentisi hesaplamaya dahil edildiğinde emeklilerin 6 aylık zam oranı yüzde 10,06'ya yükseliyor. En yüksek oran ise FKB'nin enflasyon tahmininde ortaya çıkıyor. Bu senaryoda artışın yüzde 10,73 olması bekleniyor.
4 Zam senaryolarına göre yeni emekli maaşları
Mevcut en düşük emekli aylığı olan 23 bin 552 lira üzerinden yapılan hesaplamalarda, ocak ayında ortaya çıkabilecek yeni tutarlar da şekilleniyor. Zam oranının yüzde 8,70 olması halinde en düşük aylık 25 bin 601 liraya ulaşırken, yüzde 9,04'lük artışta 25 bin 681 lira seviyesine geliyor.
Piyasa beklentisinin gerçekleştiği senaryoda en düşük emekli aylığı 25 bin 921 liraya çıkıyor. FKB'nin tahmini esas alındığında ise bu tutar 26 bin 79 liraya kadar yükseliyor.
5 Ocak zammı için 3 enflasyon verisi daha bekleniyor
Bu hesaplamalar, mevcut enflasyon tahminlerine dayanan olası senaryoları yansıtıyor ve maaşlarda oluşacak nihai artış henüz belli değil.
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammı, ekim, kasım ve aralık verilerinin de açıklanmasıyla ortaya çıkacak 6 aylık TÜFE oranına göre netleşecek.