SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 4 zam senaryosu: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yansıyabilecek artış için dört ayrı oran öne çıkıyor. TCMB'nin yıl sonu enflasyon öngörüsünün gerçekleşmesi durumunda 6 aylık artış yüzde 8,70 olarak hesaplanıyor. OVP'deki tahmin baz alındığında ise bu oran yüzde 9,04'e ulaşıyor.

Piyasa katılımcılarının beklentisi hesaplamaya dahil edildiğinde emeklilerin 6 aylık zam oranı yüzde 10,06'ya yükseliyor. En yüksek oran ise FKB'nin enflasyon tahmininde ortaya çıkıyor. Bu senaryoda artışın yüzde 10,73 olması bekleniyor.