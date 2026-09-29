Ünlü yatırımcı yapay zeka çöküş beklentisini erkene çekti: "Balon yakında patlayabilir"

CNBC'nin haberine göre, 2007–2009 küresel finans krizi öncesindeki tahminiyle tanınan yatırımcı Michael Burry, yapay zeka balonunun yakın zamanda patlayabileceğini belirterek çöküş beklentisine dair görüşünü öne çekti.

Hisseleri doğrudan açığa satmak yerine daha az maliyetle yüksek kazanç sağlayan düşüş opsiyonlarına geçen ünlü yatırımcı, şirketlerin yapay zeka yatırımlarından beklenen geliri elde edememesi ve Çin'in çip üretimini artırması nedeniyle sektörün yakın zamanda sert bir düşüş yaşayabileceğini savunuyor. Burry'nin bu hamleleri, yapay zeka piyasasındaki olası bir kırılmanın önümüzdeki yaza kadar gerçekleşebileceğine işaret ediyor.

Ciddi strateji değişikliğine gitti

Tezini Ares Management’ın son araştırmasına dayandıran Burry, şirketlerin yapay zekaya yaptığı devasa yatırımların karşılığında beklenen gelirlerin alınamaması durumunda yönetim kurullarının sermayeyi başka alanlara kaydırabileceğine dikkat çekiyor. Ayrıca Acer CEO'su Jason Chen'in Çin'in artan çip üretim kapasitesi nedeniyle bellek çipinde kalıcı bir kıtlık olmayacağı yönündeki açıklamalarını hatırlatan Burry, sektörde döngüsel bir düşüşün başlayabileceğini savunuyor. Piyasaların ve Nasdaq'ın rekor seviyelere yakın seyretmesine rağmen mevcut durumu 1999-2000 dot-com balonunun son aylarına benzeten Burry, Micron ve Palantir gibi devlerin zirve seviyelerinin sırasıyla yüzde 16 ve yüzde 10 altında kaldığını ifade ediyor.