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Dolar güne nasıl başladı? 8 Mayıs yorumu

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 38,6450 seviyesinden işlem görüyor.

08 Mayıs 2025 | 10:24
Dolar güne nasıl başladı? 8 Mayıs yorumu

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,1 artışla 38,6510'dan tamamladı. Dolar/TL, bugün saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışının hemen üzerinde 38,6450 seviyesinden işlem görüyor. 

Aynı dakikalarda Euro/TL yüzde 0,2 artışla 43,7680'den ve sterlin/TL yüzde 0,3 primle 51,5660'tan satılıyor.

Dolar endeksi de yüzde 0,2 artışla 100 seviyesinde bulunuyor.

Dünya genelinde gümrük tarifelerinin ekonomiye olası etkileri yatırımcıların odağında bulunuyor. ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, faiz kararının ardından yaptığı açıklamalarda tarife artışlarının sürdürülmesinin daha yüksek enflasyon ve işsizliğe yol açabileceğine işaret ederek, ekonomik büyümenin yavaşlayabileceği uyarısında bulundu.

ABD'nin tarife adımları dünya ekonomileri için en önemli belirsizlik kaynaklarından biri olmayı sürdürürken, tarifelerin orta ve uzun vadede makroekonomik göstergeler üzerindeki etkisi, başta Fed olmak üzere küresel ekonomi aktörleri ve merkez bankalarının öngörülerini zorlaştırıyor.

Analistler, bugün haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz kararının yanı sıra ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve toptan eşya stoklarının öne çıkacağını dile getirdi.

 

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Başkent Doğalgaz (BASGZ) temettü teklifini duyurdu
Borsa İstanbul'dan 5 hissede tedbir kararı (8 Mayıs)
Bir şirket daha bedelsiz sermaye artırımı kararı aldı
Gıpta Kırtasiye temettü teklifini duyurdu (2025)
Çimento şirketinden pay geri alım kararı hakkında açıklama
Bugün 4 hissenin fiyatında düzeltme var
Borsada dün temettü duyuran 11 şirket (6 Mayıs)
Hem bedelli hem bedelsiz kararını duyurdu
Borsada çarşamba günü temettü dağıtacak 3 hisse var
Aztek Teknoloji temettü ödeme tarihini duyurdu
Torunlar GYO (TRGYO) temettü teklifini duyurdu
İş Bankası'ndan bilanço değerlendirmesi
Halkbank'tan ABD'deki davaya ilişkin açıklama
GERİ
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