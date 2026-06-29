Dolar ve euro bugün ne kadar? 29 Haziran 2026 güncel döviz kurları

Döviz piyasalarında haftanın ilk işlem gününde hareketlilik sürüyor. 29 Haziran 2026 Pazartesi itibarıyla dolar ve euro kurundaki güncel seviyeler yatırımcılar ile piyasaları takip eden vatandaşların gündeminde yer alırken, "Dolar kaç TL?", "Euro bugün ne kadar?" ve "Döviz kurlarında son durum ne?" soruları da yoğun şekilde araştırılıyor. Peki, 29 Haziran 2026 itibarıyla dolar ve euro kaç liradan işlem görüyor? İşte güncel döviz kurları...