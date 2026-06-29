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Dolar ve euro bugün ne kadar? 29 Haziran 2026 güncel döviz kurları

Döviz piyasalarında son gelişmeler yeni haftanın ilk işlem gününde yakından takip ediliyor. 29 Haziran 2026 Pazartesi günü dolar ve euro kurundaki güncel alış-satış fiyatları yatırımcıların odağında yer alırken, "Dolar bugün kaç TL?", "Euro ne kadar oldu?" ve "Döviz kurlarında son durum ne?" soruları da araştırılıyor. İşte 29 Haziran 2026 güncel dolar ve euro fiyatları...

Ekonomist
Ekonomist
Dolar ve euro bugün ne kadar? 29 Haziran 2026 güncel döviz kurları

Döviz piyasalarında haftanın ilk işlem gününde hareketlilik sürüyor. 29 Haziran 2026 Pazartesi itibarıyla dolar ve euro kurundaki güncel seviyeler yatırımcılar ile piyasaları takip eden vatandaşların gündeminde yer alırken, "Dolar kaç TL?", "Euro bugün ne kadar?" ve "Döviz kurlarında son durum ne?" soruları da yoğun şekilde araştırılıyor. Peki, 29 Haziran 2026 itibarıyla dolar ve euro kaç liradan işlem görüyor? İşte güncel döviz kurları...

1 29 Haziran 2026 dolar ne kadar?

29 Haziran 2026 dolar ne kadar?

Dolar bugün saat 09:24 itibarıyla 46,6354 (alış), 46,6478'den (satış) işlem görüyor.

2 29 Haziran 2026 euro ne kadar oldu?

29 Haziran 2026 euro ne kadar oldu?

Euro ise bugün saat 09:24 itibarıyla 53.1661 (alış), 53.2000'den (satış) işlem görüyor.
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