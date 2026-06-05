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Dolar ve Euro bugün ne kadar? 5 Haziran 2026 güncel döviz kurları

5 Haziran 2026 Cuma günü dolar ve euro başta olmak üzere döviz piyasasındaki güncel fiyatlar merak konusu olurken, yatırımcılar ve vatandaşlar alış-satış rakamlarını araştırıyor. Peki dolar kaç TL'den işlem görüyor? Euro ne kadar oldu? İşte 5 Haziran 2026 güncel döviz kurları...

Ekonomist
Ekonomist
Dolar ve Euro bugün ne kadar? 5 Haziran 2026 güncel döviz kurları

Dolar ve euro kurundaki güncel fiyatlamalar 5 Haziran 2026 Cuma günü yatırımcıların ve vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Döviz piyasalarında yaşanan son hareketler yakından izlenirken, dolar ve euronun alış-satış fiyatları da araştırılıyor. Peki, euro ve dolar bugün ne kadar? İşte 5 Haziran 2026 güncel döviz kuru verileri...

5 Haziran 2026 dolar ve euro ne kadar?

Dolar bugün saat 09:17 itibarıyla 45,0783 (alış), 45,0893'ten (satış) işlem görüyor.

Euro ise bugün saat 09:17 itibarıyla 53,5423 (alış), 53,5906'dan (satış) işlem görüyor.

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