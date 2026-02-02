ARA
Dolar ve Euro güne nasıl başladı? (2 Şubat 2026)

Haftanın ilk işlem gününde dolar ve euronun güne nasıl başladığı yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, 12 Ocak 2026 sabahı itibarıyla dolar ve euro güne nasıl başladı? İşte güncel döviz kurları...


Dolar ve Euro güne nasıl başladı? (2 Şubat 2026)

Haftanın ilk işlem gününde döviz piyasalarında hareketlilik sürerken, dolar ve euronun günün açılışındaki seyri yatırımcıların odağında yer alıyor. Peki, 12 Ocak 2026 sabahı itibarıyla güncel döviz kurlarında son durum ne?

Dolar/TL 43,5069'dan işlem görüyor

Dolar/TL, saat 09.35 itibarıyla yatay seyirle 43,5069'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,1 artışla 51,5940'dan, sterlin/TL de yüzde 0,2 gerilemeyle 59,4910'dan satılıyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,3 artışla 97,2 seviyesinde bulunuyor.

ABD'de bütçe paketi üzerinde kapsamlı bir uzlaşıya varılamaması ülkede kısmi kapanmaya neden oldu. Söz konusu kısmi kapanmanın muhtemelen kısa süreceğine ilişkin değerlendirmeler ise mevcut risklerin bir miktar azalmasını sağladı.

Ülkede, Temsilciler Meclisi'nin bugün tekrar toplanması beklenirken bu gelişmelere ek ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD Merkez Bankası (Fed) başkanlığına aday gösterdiği Kevin Warsh'ın agresif faiz indirimlerinden kaçınacağına ilişkin öngörüler sürüyor.

Bu hafta ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisi iş gücü piyasasının durumuna ilişkin bilgi verecek. Analistler, bugün yurt içinde ve yurt dışında açıklanacak imalat sanayi PMI verilerine ek olarak Almanya'da perakende satışlar verilerinin takip edileceğini söyledi.

0
