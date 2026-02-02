MTV 2026 son ödeme tarihi ne zaman? MTV ödenmezse ne olur?

2026 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemelerinde sona gelindi. Normal takvime göre 31 Ocak tarihinde sona ermesi gereken birinci taksit ödeme süresi, bu tarihin hafta sonuna (Cumartesi) denk gelmesi nedeniyle yasal olarak uzatıldı.
Vergi Usul Kanunu hükümleri gereği, ödemeler için son gün 2 Şubat 2026 Pazartesi mesai bitimine kadar (dijital kanallarda ise saat 23:59'a kadar) kaydırıldı.
MTV ödeme süreci ve gecikme cezalarına dair şu detaylara dikkat etmekte fayda var:
Taşıt sahipleri ödemelerini Gelir İdaresi Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden, Dijital Vergi Dairesi (ivd.gib.gov.tr) aracılığıyla veya anlaşmalı bankaların mobil uygulamalarından gerçekleştirebiliyor. Bugün mesai bitimine kadar yapılmayan ödemeler için yarından itibaren aylık gecikme zammı uygulanmaya başlanacak ve araç sahipleri vergi borcu nedeniyle muayene veya satış gibi işlemleri gerçekleştiremeyecek.
Hafta sonu araya girdiği için bugün mesai bitimine kadar yapılacak ödemeler, herhangi bir yaptırıma maruz kalmadan yasal süreci tamamlamanızı sağlayacaktır.
MTV ödemelerinin aksatılması durumunda devreye giren kademeli yaptırımları ve süreci şu şekilde özetleyebiliriz:
Gecikme Faizi ve Mali Etkiler
MTV ödemesi süresi içinde yapılmadığında, ödenmeyen miktar üzerinden aylık %1,6 oranında gecikme faizi işlemeye başlar. Bu faiz yükü, borç kapatılana kadar her ay katlanarak artar. Ayrıca vergi borcu olan araçların fenni muayeneleri yapılmaz, trafikten çekme veya satış gibi devir işlemleri gerçekleştirilemez.
Haciz ve Aracın Bağlanması
Borcun ödenmemesi durumunda süreç yalnızca faizle sınırlı kalmaz. Hazine ve Maliye Bakanlığı, borçlu mükellefin banka hesaplarına e-haciz uygulayabilir. Borcun tahsil edilememesi ve sürecin uzaması halinde ise aracın trafikten menedilerek yediemin otoparkına çekilmesi söz konusu olabilir. Bu durumda borç miktarının yanı sıra otopark ve çekici masrafları da araç sahibine ek yük olarak biner.