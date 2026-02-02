MTV 2026 son ödeme tarihi ne zaman? MTV ödenmezse ne olur?

Vergi Usul Kanunu hükümleri gereği, ödemeler için son gün 2 Şubat 2026 Pazartesi mesai bitimine kadar (dijital kanallarda ise saat 23:59'a kadar) kaydırıldı.

MTV ödeme süreci ve gecikme cezalarına dair şu detaylara dikkat etmekte fayda var:

Taşıt sahipleri ödemelerini Gelir İdaresi Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden, Dijital Vergi Dairesi (ivd.gib.gov.tr) aracılığıyla veya anlaşmalı bankaların mobil uygulamalarından gerçekleştirebiliyor. Bugün mesai bitimine kadar yapılmayan ödemeler için yarından itibaren aylık gecikme zammı uygulanmaya başlanacak ve araç sahipleri vergi borcu nedeniyle muayene veya satış gibi işlemleri gerçekleştiremeyecek.