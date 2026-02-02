2026 YÖKDİL sınavı ne zaman? YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM tarafından yayımlanan güncel takvimle birlikte yılın ilk akademik dil sınavı olan YÖKDİL/1 için süreç resmen işlemeye başladı. Lisansüstü eğitim başvurularında ve akademik kadro yükseltmelerinde kritik öneme sahip olan sınavın başvuru ekranları 21 Ocak tarihinde açılmış ve 29 Ocak itibarıyla kapanmıştı. Başvuru dönemini kaçıran adaylar için ise geç başvuru günü 5 Şubat 2026 olarak belirlendi.