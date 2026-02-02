ARA
  • 2026 YÖKDİL sınavı ne zaman? YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak?

2026 yılı akademik takvimi netleşirken, dil yeterliliğini belgelemek isteyen adaylar için YÖKDİL oturumlarına dair detaylar da belli oldu. Peki 2026 YÖKDİL sınavı ne zaman? YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak?


ÖSYM tarafından açıklanan planlamaya göre, YÖKDİL bu yıl dijital ortamdaki e-sınavların yanı sıra kağıt üzerinde yapılan test formatıyla iki ana oturum halinde gerçekleştirilecek. 

ÖSYM tarafından yayımlanan güncel takvimle birlikte yılın ilk akademik dil sınavı olan YÖKDİL/1 için süreç resmen işlemeye başladı. Lisansüstü eğitim başvurularında ve akademik kadro yükseltmelerinde kritik öneme sahip olan sınavın başvuru ekranları 21 Ocak tarihinde açılmış ve 29 Ocak itibarıyla kapanmıştı. Başvuru dönemini kaçıran adaylar için ise geç başvuru günü 5 Şubat 2026 olarak belirlendi.

 

2026 yılının ilk YÖKDİL oturumu olan YÖKDİL/1, 8 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Adaylar kendi uzmanlık alanlarına göre Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri veya Sosyal Bilimler testlerinden birini tercih ederek dil yeterliliklerini kanıtlamaya çalışacaklar. 

 Sınavın sonuçları ise yaklaşık bir aylık değerlendirme sürecinin ardından 8 Nisan 2026 tarihinde ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden adayların erişimine açılacak.
