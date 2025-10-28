ARA
DOLAR
41,94
0,18%
DOLAR
EURO
48,91
0,24%
EURO
GRAM ALTIN
5289,07
-1,31%
GRAM ALTIN
BIST 100
10888,99
0,33%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Döviz
  • Dolar ve Euro güne nasıl başladı? (28 Ekim 2025)

Dolar ve Euro güne nasıl başladı? (28 Ekim 2025)

28 Ekim Salı sabahı itibarıyla döviz piyasalarında yön arayışı sürerken, dolar ve euronun güncel kurları haftanın ilk gününde yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.


Dolar ve Euro güne nasıl başladı? (28 Ekim 2025)

Haftanın ikinci işlem gününde döviz piyasaları yeniden dikkatleri üzerine çekti. 28 Ekim 2025 Salı sabahı itibarıyla dolar ve euronun güncel kurları, güne hazırlanan yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından izleniyor. İşte 28 Ekim 2025 Salı günü güncel dolar ve euro fiyatları...

Serbest piyasada 41,9570 liradan alınan dolar, 41,9590 liradan satılıyor. 48,9390 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 48,9410 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 41,9180, euronun satış fiyatı ise 48,8510 lira olmuştu.

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL