Dolar ve Euro güne nasıl başladı? (28 Ekim 2025)

Haftanın ikinci işlem gününde döviz piyasaları yeniden dikkatleri üzerine çekti. 28 Ekim 2025 Salı sabahı itibarıyla dolar ve euronun güncel kurları, güne hazırlanan yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından izleniyor. İşte 28 Ekim 2025 Salı günü güncel dolar ve euro fiyatları...

Serbest piyasada 41,9570 liradan alınan dolar, 41,9590 liradan satılıyor. 48,9390 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 48,9410 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 41,9180, euronun satış fiyatı ise 48,8510 lira olmuştu.