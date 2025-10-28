CNN'in haberleştirdiği Cehennem Kapısı Türkiye'de

Makalede şu yorum da yapılmış: Ancak burası, sosyal medyanın doğuşundan binlerce yıl önce de bir turizm cennetiydi. Antik dönemde hem Yunanlılar hem de Romalılar, şifalı termal sular ve “Cehenneme açılan kapı” olarak görülen kutsal alanda tapınmak için buraya akın ederdi.

Bugün Pamukkale ve yukarısındaki antik Hierapolis kenti, UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alıyor ve her gün otobüs dolusu ziyaretçi çekiyor. Pek çok turist yalnızca birkaç saatini ayırıyor, ancak bu jeolojik ve tarihi oyun alanı için en az bir günü hak ediyor.