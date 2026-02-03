Dolar ve Euro güne nasıl başladı? (3 Şubat 2026)

ARA
Haftanın ikinci işlem gününde döviz kurlarındaki seyir yatırımcıların odağında kalmaya devam ediyor. Peki, 3 Şubat 2026 sabah saatlerinde dolar ve euro cephesinde son durum ne?


Haftanın ikinci işlem gününe girilirken döviz piyasalarındaki fiyatlamalar yatırımcıların odağında yer alıyor. Kur tarafında yaşanan anlık değişimler yakından izlenirken, 3 Şubat 2026 sabahı itibarıyla dolar ve euro kurlarının güne hangi seviyelerden başladığı merak ediliyor. Peki, dolar ve euro güne nasıl başladı?

Serbest piyasada 43,4940 liradan alınan dolar, 43,4960 liradan satılıyor. 51,4030 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 51,4050 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 43,4900, euronun satış fiyatı ise 51,4390 lira olmuştu.

