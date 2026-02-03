Ocak enflasyonu belli oldu: Emekli zammında ilk oran netleşti

Emekliler, Ocak ayı için açıklanan aylık enflasyon oranı olan yüzde 4,84 düzeyinde zamma hak kazandı. Nihai zam oranının netleşmesi için ise şubat, mart, nisan, mayıs ve haziran aylarına ilişkin enflasyon verilerinin açıklanmasıyla belli olacak.