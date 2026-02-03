Ocak enflasyonu belli oldu: Emekli zammında ilk oran netleşti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan rakamlara göre, 2026 yılı Ocak ayında enflasyon aylık 4,84, yıllık yüzde 30,65 oldu.
Ocak ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla emeklilerin ilk zam oranları da belli oldu.
1 Emekliler ne kadar zam alacak?
Emekliler, Ocak ayı için açıklanan aylık enflasyon oranı olan yüzde 4,84 düzeyinde zamma hak kazandı. Nihai zam oranının netleşmesi için ise şubat, mart, nisan, mayıs ve haziran aylarına ilişkin enflasyon verilerinin açıklanmasıyla belli olacak.
2 Enflasyon berileri emekli zamlarının hesaplanmasında belirleyici
Aylık enflasyon verileri, emekli zamlarının hesaplanmasında belirleyici rol oynuyor.