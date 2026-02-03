ARA
DOLAR
43,49
0,01%
DOLAR
EURO
51,59
-0,10%
EURO
GRAM ALTIN
7079,00
0,05%
GRAM ALTIN
BIST 100
13755,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Altın
  • Altın güne nasıl başladı? 3 Şubat 2026 güncel altın fiyatları

Altın güne nasıl başladı? 3 Şubat 2026 güncel altın fiyatları

Kıymetli metallerdeki cuma günü ve dünkü sert düşüşlerin ardından güncel seviyeleri merak ediliyor. Peki, altın ve gümüş güne nasıl başladı? Gram altın, yarım altının fiyatları ne kadar oldu?


Altın güne nasıl başladı? 3 Şubat 2026 güncel altın fiyatları

Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,9 azalışla 6 bin 514 liradan tamamladı. Yeni güne yükselişle başlayan gram altın saat 09.40 itibarıyla yüzde 4,9 değer kazancıyla 6 bin 818 lira seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 11 bin 513 liradan, Cumhuriyet altını ise 46 bin 124 liradan satılıyor. Altının onsu yüzde 4,8 artışla 4 bin 876 dolardan işlem görüyor.

Kıymetli metallerde toparlanma

Gümüşün ons fiyatı da yüzde 6,1 yükselişle 84,8 dolarda seyrediyor.

Kıymetli metaller cuma günü ve dünkü sert düşüşlerin ardından bugün toparlandı. Analistler, jeopolitik riskler, doların değer kaybetmesi, ABD Merkez Bankasının (Fed) bağımsızlığına yönelik endişeler ve Çin talebinin devam etmesiyle altın ve gümüşteki yukarı yönlü seyrin devam etmesinin beklendiğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed başkanlığına aday gösterdiği Kevin Warsh'ın agresif faiz indirimlerinden kaçınacağına ilişkin öngörülerle değerli metallerde sert düşüşler görülmüştü.

Yatırımcılar, yaşanan düşüşün bir düzeltme hareketi mi yoksa kısa vadeli etkenlere verilen abartılı bir tepki mi olduğunu yeniden değerlendiriyor.

Analistler, bugün yurt içinde enflasyon ile küresel çapta jeopolitik gelişmelerin takip edileceğini belirtti.

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL