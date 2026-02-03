Bakan Mehmet Şimşek enflasyon rakamlarını değerlendirdi: "Dezenflasyon politikalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün açıklanan Ocak ayına ilişkin enflasyon rakamlarını değerlendirdi.

Bakan Şimşek, enflasyon verilerinde olumsuz hava koşullarının etkisiyle artan gıda fiyatları ile dönemsel unsurların belirleyici olduğuna vurgu yaptı.

Bakan Mehmet Şimşek, ocak ayına özgü faktörlerin enflasyonun ana eğilimi üzerindeki etkisinin sınırlı kalmasını öngördüklerini de kaydetti.

TÜİK, tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) aylık yüzde 4,84, yıllık ise yüzde 30,65 oranında arttığını duyurmuştu.

"Enflasyonun ana eğiliminin gerilemesini bekliyoruz"

Bakan Mehmet Şimşek konuyla ilgili yaptığı açıklamasında, arz yönlü adımlarla desteklenen dezenflasyon politikalarının kararlılıkla devam edeceğine vurgu yaparak, şunları söyledi:

"Ocak ayı enflasyon gerçekleşmesinde, olumsuz hava koşullarının etkisiyle uzun dönem ortalamasının oldukça üzerinde artan gıda fiyatları ile dönemsel unsurlar belirleyici oldu.

Aylık enflasyon, beklentilerin üzerinde gerçekleşirken yıllık enflasyon yüzde 30,7’ye geriledi.

Yıllık hizmet enflasyonundaki düşüş 21 aydır aralıksız devam ederken, temel mal enflasyonu yüzde 17,4 ile ılımlı seyrini sürdürdü. Yıllık kira enflasyonu ise bir önceki yılın aynı ayına göre 44 puan azaldı.

Ocak ayına özgü faktörlerin, enflasyonun ana eğilimi üzerindeki etkisinin sınırlı kalmasını öngörüyoruz.

Arz yönlü adımlarla desteklenen dezenflasyon politikalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz. Böylece enflasyonun ana eğiliminin gerilemesini ve fiyatlama davranışlarındaki katılıkların azalmasını bekliyoruz."