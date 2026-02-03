ARA
TOKİ'nin "500 Bin Sosyal Konut" projesi kapsamında heyecanla beklenen Zonguldak kura çekilişi bugün gerçekleştiriliyor. Peki TOKİ Zonguldak kura çekilişi saat kaçta? Zonguldak TOKİ kura çekilişi canlı nasıl izlenir?


TOKİ'nin "500 Bin Sosyal Konut" projesi kapsamında Zonguldak'ta şehir merkezi ve ilçelerinde inşa edilecek toplam 1.872 konut için başvuruda bulunan binlerce vatandaş, noter huzurunda yapılacak çekilişle hak sahibi olup olmadıklarını öğrenecek.

TOKİ’nin "500 Bin Sosyal Konut" hamlesinde Zonguldak için beklenen an geldi. Toplam 1.872 konutun hak sahiplerini belirleyecek olan kura çekilişi, bugün saat 11:00 itibarıyla Bülent Ecevit Üniversitesi Sezai Karakoç Konferans Salonu'nda başladı. Noter huzurunda gerçekleştirilen bu heyecan dolu süreç, TOKİ’nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak takip edilebiliyor.

Zonguldak TOKİ Konut Dağılım Listesi

Sıra Noİlçe / Proje AdıKonut Sayısı
1Zonguldak Merkez (Kilimli)300
2Devrek300
3Ereğli250
4Alaplı120
5Çaycuma100
6Çaycuma Nebioğlu100
7Çaycuma Perşembe100
8Devrek Çaydeğirmeni100
9Ereğli Kandilli100
10Gökçebey100
11Kozlu94
12Merkez Beycuma60
13Ereğli Ormanlı63
14Çaycuma Karapınar47
15Ereğli Gülüç38
TOPLAM 1.872

Sonuç Sorgulama Kanalları

Çekiliş tamamlandığında asil ve yedek isim listeleri iki ana platform üzerinden erişime açılacaktır:

e-Devlet: "Konut Noter Kurası Sonuç Sorgulama" ekranından T.C. kimlik numarası ile hızlı sorgulama yapılabilir.

TOKİ Resmi Web Sitesi: (www.toki.gov.tr) üzerinden tüm listelere ulaşılabilir.

2 - 8 Şubat 2026 Kura Takvimi

Bu hafta Zonguldak ile birlikte birçok ilde daha hak sahipleri belirlenmeye devam ediyor:

Tarihİl
2 Şubat PazartesiElazığ
3 Şubat SalıKayseri - Zonguldak
4 Şubat ÇarşambaKırşehir
5 Şubat PerşembeAfyonkarahisar
6 Şubat CumaOsmaniye
8 Şubat PazarKırıkkale
