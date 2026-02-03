TOKİ Zonguldak kura çekilişi saat kaçta? Zonguldak TOKİ kura çekilişi canlı nasıl izlenir?

TOKİ'nin "500 Bin Sosyal Konut" projesi kapsamında Zonguldak'ta şehir merkezi ve ilçelerinde inşa edilecek toplam 1.872 konut için başvuruda bulunan binlerce vatandaş, noter huzurunda yapılacak çekilişle hak sahibi olup olmadıklarını öğrenecek.