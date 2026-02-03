TOKİ Zonguldak kura çekilişi saat kaçta? Zonguldak TOKİ kura çekilişi canlı nasıl izlenir?

TOKİ'nin "500 Bin Sosyal Konut" projesi kapsamında Zonguldak'ta şehir merkezi ve ilçelerinde inşa edilecek toplam 1.872 konut için başvuruda bulunan binlerce vatandaş, noter huzurunda yapılacak çekilişle hak sahibi olup olmadıklarını öğrenecek.
TOKİ’nin "500 Bin Sosyal Konut" hamlesinde Zonguldak için beklenen an geldi. Toplam 1.872 konutun hak sahiplerini belirleyecek olan kura çekilişi, bugün saat 11:00 itibarıyla Bülent Ecevit Üniversitesi Sezai Karakoç Konferans Salonu'nda başladı. Noter huzurunda gerçekleştirilen bu heyecan dolu süreç, TOKİ’nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak takip edilebiliyor.
Zonguldak TOKİ Konut Dağılım Listesi
|Sıra No
|İlçe / Proje Adı
|Konut Sayısı
|1
|Zonguldak Merkez (Kilimli)
|300
|2
|Devrek
|300
|3
|Ereğli
|250
|4
|Alaplı
|120
|5
|Çaycuma
|100
|6
|Çaycuma Nebioğlu
|100
|7
|Çaycuma Perşembe
|100
|8
|Devrek Çaydeğirmeni
|100
|9
|Ereğli Kandilli
|100
|10
|Gökçebey
|100
|11
|Kozlu
|94
|12
|Merkez Beycuma
|60
|13
|Ereğli Ormanlı
|63
|14
|Çaycuma Karapınar
|47
|15
|Ereğli Gülüç
|38
|TOPLAM
|1.872
Sonuç Sorgulama Kanalları
Çekiliş tamamlandığında asil ve yedek isim listeleri iki ana platform üzerinden erişime açılacaktır:
e-Devlet: "Konut Noter Kurası Sonuç Sorgulama" ekranından T.C. kimlik numarası ile hızlı sorgulama yapılabilir.
TOKİ Resmi Web Sitesi: (www.toki.gov.tr) üzerinden tüm listelere ulaşılabilir.
2 - 8 Şubat 2026 Kura Takvimi
Bu hafta Zonguldak ile birlikte birçok ilde daha hak sahipleri belirlenmeye devam ediyor:
|Tarih
|İl
|2 Şubat Pazartesi
|Elazığ
|3 Şubat Salı
|Kayseri - Zonguldak
|4 Şubat Çarşamba
|Kırşehir
|5 Şubat Perşembe
|Afyonkarahisar
|6 Şubat Cuma
|Osmaniye
|8 Şubat Pazar
|Kırıkkale