  • Ramazan pidesi fiyatı 2026 ne kadar oldu? Bu yılki pide fiyatları açıklandı

Ramazan pidesi fiyatı 2026 ne kadar oldu? Bu yılki pide fiyatları açıklandı

Ramazan pidesi, Türkiye genelinde kilogramı azami 100 liradan satışa sunulacak. Buna göre, Ankara ve İstanbul'da 250 gram Ramazan pidesi 25 liradan satışa sunulacak.


Ramazan pidesi fiyatı 2026 ne kadar oldu? Bu yılki pide fiyatları açıklandı

TRT Haber'de yer alan habere göre; Türkiye Fırıncılar Federasyonu, 2026 yılı Ramazan ayı için merakla beklenen pide fiyat tarifesini duyurdu. Bu yıl Türkiye genelinde uygulanacak kilogram fiyatı azami 100 TL olarak sınırlandırıldı.

Türkiye'nin en kalabalık iki şehri olan Ankara ve İstanbul'da fiyatlar netleşti. Belirlenen azami kilogram maliyetine uygun olarak:

Pide Ağırlığı: 250 gram

Satış Fiyatı: 25 TL

Bu düzenlemeyle birlikte her iki metropolde de vatandaşlar, standart gramaj ve fiyat üzerinden pidelerini temin edebilecekler.

Uygulama Ne Zaman Başlıyor?

Yeni fiyat tarifesi, Ramazan ayının ilk günü itibarıyla tüm Türkiye genelindeki fırınlarda geçerli olacak. Federasyonun belirlediği bu tavan fiyat uygulamasıyla, ülke genelinde fiyat birliğinin sağlanması hedefleniyor.

