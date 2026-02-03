TOKİ Kayseri kura çekilişi saat kaçta? Kayseri TOKİ kurası canlı izleme

"Yüzyılın Konut Projesi" olarak adlandırılan Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinde Kayseri için beklenen an geldi. Bugün, noter huzurunda başlayan kura çekimiyle, toplam 7.562 konutun hak sahipleri belirleniyor.
Toplam 7.562 konutun hak sahiplerini belirleyecek olan kura çekilişi, bugün saat 11.00 itibarıyla Kayseri Ticaret Odası Toplantı Salonu'nda başladı. Noter huzurunda düzenlenen bu kritik süreç, TOKİ’nin resmi YouTube kanalı üzerinden anlık olarak takip edilebiliyor.
TOKİ Kayseri Sonuç Sorgulama
Kura çekimi tamamlandığında asil ve yedek listeler e-Devlet ve TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden erişime açılacaktır. Adaylar T.C. kimlik numaraları ile sorgulama yapabileceklerdir.
Kayseri İlçesi Konut Dağılım Listesi
Kayseri genelinde toplam 13 farklı projede konutlar şu şekilde paylaştırıldı:
|İlçe / Proje
|Konut Sayısı
|Merkez (Melikgazi, Kocasinan, Talas)
|6.020
|Develi
|300
|Yahyalı
|300
|Sarıoğlan
|158
|Yeşilhisar
|158
|Özvatan
|150
|Tomarza
|142
|Bünyan
|100
|Hacılar
|74
|Akkışla
|70
|Felahiye
|35
|Pınarbaşı
|29
|Sarız
|26
|TOPLAM
|7.562
Kurada adı çıkmayan vatandaşlar için ise süreç şöyle işleyecek:
Yatırılan başvuru bedelleri, kura tarihinden itibaren 5 iş günü sonra iade edilmeye başlanacak.
İadeler, başvuru yapılan bankanın şubelerinden veya ATM’lerinden alınabilecek.