  • TOKİ Kayseri kura çekilişi saat kaçta? Kayseri TOKİ kurası canlı izleme

TOKİ Kayseri kura çekilişi saat kaçta? Kayseri TOKİ kurası canlı izleme

TOKİ’nin "500 Bin Sosyal Konut" hamlesinde bugün Zonguldak ile birlikte en büyük heyecanlardan biri de Kayseri’de yaşanıyor. Peki TOKİ Kayseri kura çekilişi saat kaçta? Kayseri TOKİ kurası canlı izleme


TOKİ Kayseri kura çekilişi saat kaçta? Kayseri TOKİ kurası canlı izleme

 "Yüzyılın Konut Projesi" olarak adlandırılan Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinde Kayseri için beklenen an geldi. Bugün, noter huzurunda başlayan kura çekimiyle, toplam 7.562 konutun hak sahipleri belirleniyor.

Toplam 7.562 konutun hak sahiplerini belirleyecek olan kura çekilişi, bugün saat 11.00 itibarıyla Kayseri Ticaret Odası Toplantı Salonu'nda başladı. Noter huzurunda düzenlenen bu kritik süreç, TOKİ’nin resmi YouTube kanalı üzerinden anlık olarak takip edilebiliyor.

TOKİ Kayseri Sonuç Sorgulama 

Kura çekimi tamamlandığında asil ve yedek listeler e-Devlet ve TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden erişime açılacaktır. Adaylar T.C. kimlik numaraları ile sorgulama yapabileceklerdir.

Kayseri İlçesi Konut Dağılım Listesi

Kayseri genelinde toplam 13 farklı projede konutlar şu şekilde paylaştırıldı:

İlçe / ProjeKonut Sayısı
Merkez (Melikgazi, Kocasinan, Talas)6.020
Develi300
Yahyalı300
Sarıoğlan158
Yeşilhisar158
Özvatan150
Tomarza142
Bünyan100
Hacılar74
Akkışla70
Felahiye35
Pınarbaşı29
Sarız26
TOPLAM7.562

Kurada adı çıkmayan vatandaşlar için ise süreç şöyle işleyecek:

Yatırılan başvuru bedelleri, kura tarihinden itibaren 5 iş günü sonra iade edilmeye başlanacak.

İadeler, başvuru yapılan bankanın şubelerinden veya ATM’lerinden alınabilecek.
