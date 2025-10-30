2026'da açılması planlanıyor: Havalimanına ulaşım 30 dakikaya inecek

Bakan Uraloğlu, İstanbul'un ulaşım sorununu artık yüzeyden çözmenin mümkün olmadığını, çalışmaların İstanbul'un 1004 kilometre metro hattına ihtiyacı olduğunu gösterdiğini söyledi.

İstanbul'un şu anda 380 kilometre metro hattı bulunduğunu ve Bakanlığın yapımı devam eden projeleri bittiğinde bu uzunluğun 407 kilometreye yaklaşacağını dile getiren Uraloğlu, şöyle konuştu:

"Demek ki yaklaşık 600 kilometrenin üzerinde bir metro hattı daha yapılması gerekiyor. İstanbul gibi tarihi ve kültürel bir hazinenin modern çağın gerekleriyle buluştuğu bir şehirde raylı sistemler vazgeçilmezdir. Bu noktada Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde her zaman İstanbul ve İstanbulluların yanındayız. İstanbulluların ihtiyaçlarına cevap veren, hızlı, emniyetli ve konforlu ulaşım ağını tesis edene kadar da çalışacağız."