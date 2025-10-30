EuroLeague heyecanı ilk kez Antalya’da yaşanacak

Anadolu Efes Spor Kulübü ile FC Bayern Munich arasında oynanacak EuroLeague karşılaşması; Corendon Turizm Grubu’nun ev sahipliğinde, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün destekleriyle 14 Kasım 2025 Cuma akşamı 20.00’de Antalya 10 bin kişilik kapalı spor salonunda gerçekleşecek. Antalyalı sporseverler karşılaşmanın maç biletine Mobilet üzerinden ulaşabilecek.

Açıklamaya göre organizasyonla EuroLeague’in üst düzey basketbol atmosferi ilk kez Antalya’ya taşınırken, Antalyalı sporseverler dünya çapında bir maçı yerinde izleme ayrıcalığı yaşayacak.



