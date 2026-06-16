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Dolar ve euro ne kadar? 16 Haziran 2026 güncel döviz kurları

Döviz piyasalarında son durum 16 Haziran 2026 Salı günü yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Dolar ve euro kurundaki güncel seviyeleri öğrenmek isteyenler, alış ve satış fiyatlarını araştırıyor. Peki dolar bugün kaç TL'den işlem görüyor? Euro ne kadar oldu? İşte 16 Haziran 2026 güncel döviz kurları...

Ekonomist
Ekonomist
Dolar ve euro ne kadar? 16 Haziran 2026 güncel döviz kurları

16 Haziran 2026 Salı günü dolar ve euro kurundaki son durum yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Döviz piyasalarında yaşanan gelişmelerle güncel fiyatlar yakından takip edilirken, "Dolar kaç lira oldu?" ve "Euro bugün ne kadar?" soruları da yanıt arıyor. İşte güncel döviz kurlarında son durum...

16 Haziran 2026 dolar ve euro ne kadar?

Dolar bugün saat 09:24 itibarıyla 46,2926 (alış), 46,3043'ten (satış) işlem görüyor.

Euro ise bugün saat 09:24 itibarıyla 53,6275 (alış), 53,6598'den (satış) işlem görüyor.

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