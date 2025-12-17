ARA
Dolar/TL güne nasıl başladı? 17 Aralık 2025

Haftanın üçüncü işlem gününde yatırımcılar döviz kurlarındaki son gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, 17 Aralık 2025 sabahında dolar ve euro güne nasıl başladı? İşte güncel döviz kurları...


Son Güncellenme:
Dolar/TL güne nasıl başladı? 17 Aralık 2025

Haftanın üçüncü işlem gününde piyasalarda gözler döviz kurlarına çevrildi. Yatırımcılar, 17 Aralık 2025 Çarşamba sabahı itibarıyla dolar ve euroda yaşanan son hareketleri yakından izlerken, güncel fiyatlamalar da merak konusu oldu. Peki, döviz kurlarında son durum ne?

Güncel döviz kurları

Serbest piyasada 42,7170 liradan alınan dolar, 42,7190 liradan satılıyor. 50,1450 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 50,1470 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 42,7100, euronun satış fiyatı ise 50,3420 lira olmuştu.

