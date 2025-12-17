Dolar/TL güne nasıl başladı? 17 Aralık 2025

Haftanın üçüncü işlem gününde piyasalarda gözler döviz kurlarına çevrildi. Yatırımcılar, 17 Aralık 2025 Çarşamba sabahı itibarıyla dolar ve euroda yaşanan son hareketleri yakından izlerken, güncel fiyatlamalar da merak konusu oldu. Peki, döviz kurlarında son durum ne?

Güncel döviz kurları

Serbest piyasada 42,7170 liradan alınan dolar, 42,7190 liradan satılıyor. 50,1450 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 50,1470 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 42,7100, euronun satış fiyatı ise 50,3420 lira olmuştu.