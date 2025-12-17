Hisseler ilk işlem gününde yüzde 688 yükseldi

Tongheng Investment'tan fon yöneticisi Yang Tingwu, "Bu, Çin'de bir karganın anka kuşuna dönüşmesini anlatan bir başka halka arz öyküsü" dedi. Yang, fiyat artışının halka arz öncesi yatırımcılar için "büyük arbitraj fırsatları yarattığını" ve "önümüzdeki beş yıl içinde hissenin zirve seviyesine muhtemelen tanık olacağımızı" söyledi.

Guotai Haitong Securities, MetaX'in halka arzı öncesinde yayınladığı bir raporda, "Yapay zeka ve yarı iletkenler, Çin-ABD teknoloji rekabetinde kilit rekabet alanlarıdır" dedi. "Jeopolitik gerilim ortamında, Çin'in kendi kendine yeterliliğe ulaşma çabaları göz önüne alındığında, yapay zeka çip üretimi büyük bir büyüme potansiyeline sahiptir."



Frost & Sullivan araştırma şirketi, Çin'in yapay zeka çip satışlarının 2026'daki 54 milyar dolardan 2029'da 189 milyar dolara ulaşacağını öngörüyor.

