Hisseler ilk işlem gününde yüzde 688 yükseldi

MetaX hisseleri, Şanghay Borsası'nda teknoloji şirketlerinin ağırlıkta olduğu Star Market endeksinde halka arz fiyatı olan 104,66 yuanın (14,8 dolar) yüzde 569 üzerinde, 700 yuandan (99,4 dolar) işlem görmeye başladı.
1 Çin'in kendine yeterliliğini simgeliyor
Gündüz seansında yükselişini sürdürerek öğle arasında 824,5 yuana ulaşan hisseler, şu ana dek halka arz fiyatının yüzde 688 üzerine çıktı. Analistler, MetaX hisselerine ilginin, yatırımcıların ABD'nin çip sektöründeki kısıtlamalarına karşı Çin'in yapay zeka uygulama ve hizmetlerinde yerli üretim çiplere dayanarak bu teknolojide kendine yeterliliğini artırma iradesine güvenin işareti olduğunu belirtti. Bir başka Çinli çip üreticisi Moore Threads şirketinin 4 Aralık'ta Şanghay Borsası'nda işlem görmeye başlayan hisseleri ilk işlem gününde yüzde 425 değer kazanmıştı.
2 "Yapay zeka ve yarı iletkenler kilit rekabet alanlarıdır"
Tongheng Investment'tan fon yöneticisi Yang Tingwu, "Bu, Çin'de bir karganın anka kuşuna dönüşmesini anlatan bir başka halka arz öyküsü" dedi. Yang, fiyat artışının halka arz öncesi yatırımcılar için "büyük arbitraj fırsatları yarattığını" ve "önümüzdeki beş yıl içinde hissenin zirve seviyesine muhtemelen tanık olacağımızı" söyledi.
Guotai Haitong Securities, MetaX'in halka arzı öncesinde yayınladığı bir raporda, "Yapay zeka ve yarı iletkenler, Çin-ABD teknoloji rekabetinde kilit rekabet alanlarıdır" dedi. "Jeopolitik gerilim ortamında, Çin'in kendi kendine yeterliliğe ulaşma çabaları göz önüne alındığında, yapay zeka çip üretimi büyük bir büyüme potansiyeline sahiptir."
Frost & Sullivan araştırma şirketi, Çin'in yapay zeka çip satışlarının 2026'daki 54 milyar dolardan 2029'da 189 milyar dolara ulaşacağını öngörüyor.
3 Kurucusunun servetini de artırdı
Grafik işlem birimleri (GPU) üreten MetaX, geçen hafta perakende yatırımcıların 4.000 kattan fazla talep gösterdiği bir hisse satışıyla 4,2 milyar yuan (596 milyon dolar) topladı. MetaX'in halka arzı, beş yıllık girişimin değerini 300 milyar yuanın (42,58 milyar dolar) üzerine çıkarırken, kurucusu ve büyük hissedarı 49 yaşındaki Chen Weiliang'ın servetini de artırdı.
4 Çin'in yeniden canlanması misyonuyla kurdu
AMD Şanghay'da 13 yıl çalıştıktan sonra Chen, "Çin'in yeniden canlanmasına ve ulusal refahına katkıda bulunmak" misyonuyla MetaX'i kurdu. Kurucu ekipte ayrıca eski AMD mühendisleri Peng Li ve Yang Jian da yer alıyordu. Huajin Securities analisti Li Hui, MetaX'in halka arzından önce yayınladığı bir raporda, "Şirket, AMD genleri sayesinde Çin'de önde gelen bir GPU üreticisidir" dedi.
5 Çin'in yapay zeka çip pazarının %1'ini kontrol ediyor
Çin'in yapay zeka çip pazarının %1'ini kontrol eden MetaX, teknoloji alanındaki öz yeterlilik hamlesi sayesinde bu yıl şirket satışlarının iki katından fazla artacağını ve gelecek yıl gibi erken bir tarihte başa baş noktasına ulaşacağını öngörüyor.