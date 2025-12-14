Büyük dedesinden kalan işi büyütmenin bir yolunu buldu

Günün modasına göre ayakkabıyı deri ve el işçiliğiyle üretmenin kendilerine avantaj sağladığını belirten Gargı, şunları kaydetti:

"Kendi ürünlerimizi ve markamızı satalım diye e-ticaret yaptık. E-ticarette ilk başlarda beklemediğimiz bir performans yakaladık ve sonrası geldi. Şu anda yıllık 50 bine yakın çift üretim yapıyoruz. Almanya ve Balkan ülkeleri başta olmak üzere 10 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Dededen, babadan gelen üretimi sürdürmek çok güzel bir şey. Oğlum da üretimde çalışıyor."