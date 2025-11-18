ARA
DOLAR
42,34
0,08%
DOLAR
EURO
49,15
0,17%
EURO
GRAM ALTIN
5502,37
0,10%
GRAM ALTIN
BIST 100
10708,92
0,10%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Dolar/TL güne nasıl başladı? 18 Kasım 2025

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 42,3440 seviyesinden işlem görüyor.


Dolar/TL güne nasıl başladı? 18 Kasım 2025

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 üstünde 42,3060'tan tamamladı.

Dolar/TL bugün saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 42,3440 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 artışla 49,1590, sterlin/TL ise yüzde 0,1 yükselişle 55,7630 seviyesinden alıcı buluyor.

Dolar endeksi, yüzde 0,1 azalışla 99,5 seviyesinde bulunuyor.

Teknoloji şirketlerine ilişkin devam eden yüksek değerleme endişeleri ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine dair beklentilerin gücünü kaybetmesi varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Söz konusu belirsizlerin sürmesi dolar endeksi üzerinde de baskı oluşturuyor.

Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, işsizlik oranı ve kısa vadeli dış borç stoku, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi, kapasite kullanım oranı, fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişlerinin takip edileceğini belirtti.

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL