Dolar/TL güne nasıl başladı? 18 Kasım 2025

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 üstünde 42,3060'tan tamamladı.

Dolar/TL bugün saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 42,3440 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 artışla 49,1590, sterlin/TL ise yüzde 0,1 yükselişle 55,7630 seviyesinden alıcı buluyor.

Dolar endeksi, yüzde 0,1 azalışla 99,5 seviyesinde bulunuyor.

Teknoloji şirketlerine ilişkin devam eden yüksek değerleme endişeleri ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine dair beklentilerin gücünü kaybetmesi varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Söz konusu belirsizlerin sürmesi dolar endeksi üzerinde de baskı oluşturuyor.

Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, işsizlik oranı ve kısa vadeli dış borç stoku, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi, kapasite kullanım oranı, fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişlerinin takip edileceğini belirtti.