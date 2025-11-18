Altın güne nasıl başladı? 18 Kasım altın fiyatları

Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü yüzde 1 azalışla 5 bin 495 liradan tamamladı. Güne değer kaybıyla başlayan gram altın, saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,6 altında 5 bin 460 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 9 bin 228 liradan, cumhuriyet altını ise 36 bin 800 liradan satılıyor. Güne düşüşle başlayan altının ons fiyatı yüzde 0,7 azalışla 4 bin 13 dolarda seyrediyor.

Altın fiyatları ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek ay faiz indirimine gideceğine dair beklentilerin azalmasıyla düşüş eğilimini dördüncü gününe taşıdı.

Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, işsizlik oranı ve kısa vadeli dış borç stoku, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi, kapasite kullanım oranı, fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişlerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 4 bin doların destek, 4 bin 250 doların direnç konumunda olduğunu ifade etti.