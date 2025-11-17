ARA
  • 51 İlde 512 arsa önümüzdeki iki gün satışa çıkıyor: İşte fiyatları

51 İlde 512 arsa önümüzdeki iki gün satışa çıkıyor: İşte fiyatları

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı 51 ilde 512 arsayı satacak. Arsaların bulunduğu iller arasında Ankara ve İstanbul'da yer alıyor. İşte satışa çıkacak bazı arsalar ve muhammen bedelleri


51 İlde 512 arsa önümüzdeki iki gün satışa çıkıyor: İşte fiyatları

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, 51 ilde bulunan 512 arsayı açık artırma ile satışa sunuyor. Bu arsalar; konut, ticaret ve sanayi gibi çeşitli kullanım alanlarına yönelik büyük bir fırsat sunuyor.

Arsaların Bulunduğu Başlıca İller:

Satışa çıkarılan taşınmazlar, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Adana ve Mersin başta olmak üzere toplam 51 ilde yer alıyor.

Açık Artırma Tarihleri ve Katılım:

Tarih: 18 - 19 Kasım

Saat: 10.30'da başlıyor.

Katılım: Ankara ve İstanbul'daki salonlarda fiziki olarak veya çevrim içi (online) olarak yapılabilecek.

Ödeme Kolaylıkları:
Alıcılara cazip ödeme seçenekleri sunuluyor:

Taksit: Yüzde 25 peşinat ve 24 ay vade imkanı.

Peşin Ödeme İndirimi: Tamamını peşin ödeyenlere özel yüzde 20 indirim uygulanacak.

1 İSTANBUL SARIYER USKUMRU'DA 1.610,19 M² KONUT ALANI

İSTANBUL SARIYER USKUMRU'DA 1.610,19 M² KONUT ALANI

MUHAMMEN BEDEL: ₺80.550.000,00

2 DİYARBAKIR YENİŞEHİR YENİŞEHİR'DE 432,59 M² 1/1.000 UİP'DE KONUT+ TİCARET ALANI

DİYARBAKIR YENİŞEHİR YENİŞEHİR'DE 432,59 M² 1/1.000 UİP'DE KONUT+ TİCARET ALANI

MUHAMMEN BEDEL: ₺6.550.000,00

3 KIRKLARELİ MERKEZ YÜNDALAN'DA 10.616,08 M² 1/100 000 ÖLÇEKLİ ÇDP'DE TARIMSAL NİTELİĞİ KORUNACAK ALAN

KIRKLARELİ MERKEZ YÜNDALAN'DA 10.616,08 M² 1/100 000 ÖLÇEKLİ ÇDP'DE TARIMSAL NİTELİĞİ KORUNACAK ALAN

MUHAMMEN BEDEL: ₺2.250.000,00

4 İSTANBUL BAHÇELİEVLER YENİBOSNA'DA 54,11 M² KONUT ALANI

İSTANBUL BAHÇELİEVLER YENİBOSNA'DA 54,11 M² KONUT ALANI

MUHAMMEN BEDEL: ₺2.200.000,00

5 İSTANBUL KAĞITHANE MECİDİYEKÖY'DE 168,92 M² KONUT ALANI

İSTANBUL KAĞITHANE MECİDİYEKÖY'DE 168,92 M² KONUT ALANI

MUHAMMEN BEDEL: ₺8.450.000,00

6 SAKARYA ADAPAZARI ORTA'DA 484,31 M² TİCARET ALANI

SAKARYA ADAPAZARI ORTA'DA 484,31 M² TİCARET ALANI

MUHAMMEN BEDEL: ₺19.400.000,00

7 ŞANLIURFA HALFETİ ARĞIL'DA 20.605,56 M² PLANSIZ ALAN

ŞANLIURFA HALFETİ ARĞIL'DA 20.605,56 M² PLANSIZ ALAN

MUHAMMEN BEDEL: ₺25.800.000,00

8 ADANA SEYHAN REŞATBEY'DE 577,00 M² KONUT+TİCARET ALANI

ADANA SEYHAN REŞATBEY'DE 577,00 M² KONUT+TİCARET ALANI

MUHAMMEN BEDEL: ₺15.000.000,00

9 MARDİN ARTUKLU SARAÇOĞLU'DA 4.905,28 M² PLANSIZ ALAN

MARDİN ARTUKLU SARAÇOĞLU'DA 4.905,28 M² PLANSIZ ALAN

MUHAMMEN BEDEL: ₺2.250.000,00

10 YALOVA MERKEZ FEVZİ ÇAKMAK'TA 376,30 M² KONUT+TİCARET ALANI

YALOVA MERKEZ FEVZİ ÇAKMAK'TA 376,30 M² KONUT+TİCARET ALANI

MUHAMMEN BEDEL: ₺20.700.000,00

11 BALIKESİR KARESİ ÜÇPINAR'DA 1.849,40 M² KONUT ALANI

BALIKESİR KARESİ ÜÇPINAR'DA 1.849,40 M² KONUT ALANI

MUHAMMEN BEDEL: ₺13.900.000,00

12 AYDIN DİDİM CUMHURİYET'TE 692,22 M² KÜÇÜK SANAYİ ALANI

AYDIN DİDİM CUMHURİYET'TE 692,22 M² KÜÇÜK SANAYİ ALANI

MUHAMMEN BEDEL: ₺11.800.000,00

13 AYDIN KUŞADASI DAVUTLAR'DA 905,61 M² GELİŞME KONUT ALANI

AYDIN KUŞADASI DAVUTLAR'DA 905,61 M² GELİŞME KONUT ALANI

MUHAMMEN BEDEL: ₺21.950.000,00

14 İZMİR BUCA DUMLUPINAR'DA 277,00 M² KONUT ALANI

İZMİR BUCA DUMLUPINAR'DA 277,00 M² KONUT ALANI

MUHAMMEN BEDEL: ₺11.400.000,00

15 İZMİR KARŞIYAKA BOSTANLI'DA 621,00 M² KONUT ALANI

İZMİR KARŞIYAKA BOSTANLI'DA 621,00 M² KONUT ALANI

MUHAMMEN BEDEL: ₺62.100.000,00

16 EDİRNE KEŞAN İZZETİYE'DE 1.158,57 M² KONUT ALANI

EDİRNE KEŞAN İZZETİYE'DE 1.158,57 M² KONUT ALANI

MUHAMMEN BEDEL: ₺8.050.000,00

17 BATMAN MERKEZ GÜLTEPE'DE 7.500,00 M² KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ ALANI

BATMAN MERKEZ GÜLTEPE'DE 7.500,00 M² KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ ALANI

MUHAMMEN BEDEL: ₺46.500.000,00

18 ANTALYA ALANYA OBA'DA 2.890,49 M² TİCARET-KONUT ALANI

ANTALYA ALANYA OBA'DA 2.890,49 M² TİCARET-KONUT ALANI

MUHAMMEN BEDEL: ₺164.500.000,00

19 NİĞDE ÇAMARDI BEREKETLİ'DE 3.614,41 M² KONUT ALANI

NİĞDE ÇAMARDI BEREKETLİ'DE 3.614,41 M² KONUT ALANI

MUHAMMEN BEDEL: ₺8.000.000,00

20 YOZGAT BOĞAZLIYAN BAHARİYE'DE 806,10 M² KONUT ALANI

YOZGAT BOĞAZLIYAN BAHARİYE'DE 806,10 M² KONUT ALANI

MUHAMMEN BEDEL: ₺2.150.000,00
