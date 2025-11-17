Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, 51 ilde bulunan 512 arsayı açık artırma ile satışa sunuyor. Bu arsalar; konut, ticaret ve sanayi gibi çeşitli kullanım alanlarına yönelik büyük bir fırsat sunuyor.

Arsaların Bulunduğu Başlıca İller:



Satışa çıkarılan taşınmazlar, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Adana ve Mersin başta olmak üzere toplam 51 ilde yer alıyor.

Açık Artırma Tarihleri ve Katılım:



Tarih: 18 - 19 Kasım

Saat: 10.30'da başlıyor.

Katılım: Ankara ve İstanbul'daki salonlarda fiziki olarak veya çevrim içi (online) olarak yapılabilecek.

Ödeme Kolaylıkları:

Alıcılara cazip ödeme seçenekleri sunuluyor:

Taksit: Yüzde 25 peşinat ve 24 ay vade imkanı.

Peşin Ödeme İndirimi: Tamamını peşin ödeyenlere özel yüzde 20 indirim uygulanacak.