Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, 51 ilde bulunan 512 arsayı açık artırma ile satışa sunuyor. Bu arsalar; konut, ticaret ve sanayi gibi çeşitli kullanım alanlarına yönelik büyük bir fırsat sunuyor.
Arsaların Bulunduğu Başlıca İller:
Satışa çıkarılan taşınmazlar, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Adana ve Mersin başta olmak üzere toplam 51 ilde yer alıyor.
Açık Artırma Tarihleri ve Katılım:
Tarih: 18 - 19 Kasım
Saat: 10.30'da başlıyor.
Katılım: Ankara ve İstanbul'daki salonlarda fiziki olarak veya çevrim içi (online) olarak yapılabilecek.
Ödeme Kolaylıkları:
Alıcılara cazip ödeme seçenekleri sunuluyor:
Taksit: Yüzde 25 peşinat ve 24 ay vade imkanı.
Peşin Ödeme İndirimi: Tamamını peşin ödeyenlere özel yüzde 20 indirim uygulanacak.
2 DİYARBAKIR YENİŞEHİR YENİŞEHİR'DE 432,59 M² 1/1.000 UİP'DE KONUT+ TİCARET ALANI
MUHAMMEN BEDEL: ₺6.550.000,00
3 KIRKLARELİ MERKEZ YÜNDALAN'DA 10.616,08 M² 1/100 000 ÖLÇEKLİ ÇDP'DE TARIMSAL NİTELİĞİ KORUNACAK ALAN
MUHAMMEN BEDEL: ₺2.250.000,00